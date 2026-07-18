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Японската компания за видеоигри "Сега" (Sega) откри официален постоянен магазин в Пекин - вторият ѝ в Китай след този в Шанхай, предаде Киодо, цитирана от БТА.

При откриването пред магазина се събраха над 100 почитатели на компанията, които чакаха да закупят сувенири с герои от популярни видеоигри, сред които поредиците "Персона" (Persona) и "Соник Таралежът" (Sonic the Hedgehog).

Една от посетителките, около 20-годишна, заяви, че продължаващото дипломатическо напрежение между Китай и Япония не влияе на интереса ѝ към японските видеоигри.

"Трябва да разграничаваме политиката от личните си хобита", каза тя.

Откриването на магазина е факт на фона на нарастващото търсене в Китай на т.нар. "емоционално потребление" - разходи за стоки и услуги, които носят лично удовлетворение или емоционална стойност. По оценки пазарът на продукти с популярни герои в страната е достигнал около 200 млрд. юана (29,5 млрд. долара) през 2025 година.

Изпълнителният вицепрезидент на "Сега" Джъстин Скарпоне заяви, че компанията се радва на големия интерес към новия магазин и разработва продукти, съобразени с местната култура и потребителските предпочитания.

През юни японската компания за видеоигри "Скуеър Еникс" (Square Enix) също откри официално лицензиран магазин в Шанхай.

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