Huawei стартира специална игра, създадена да вдъхнови повече българи да водят активен, здравословен и балансиран начин на живот. Под мотото "21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI" компанията кани всички любители на движението, начинаещи или напреднали, да се включат във Facebook предизвикателство с общо 21 награди, предназначени да насърчат спорта в ежедневието.

Днес милиони потребители по света разчитат на смартчасовниците на Huawei като личен партньор в грижата за здравето - от следене на съня, пулса, стреса и ЕКГ, до над 100 тренировъчни режима, детайлен здравен анализ и функции като Emotional Wellbeing, които подпомагат психичното благополучие. Технологиите на Huawei превръщат движението в естествена част от деня, като мотивират, напомнят и помагат за изграждането на по-здравословни навици, крачка по крачка.

Серията HUAWEI Watch GT 6 прави активния начин на живот още по-достъпен и удобен - благодарение на новия тренировъчен гласов асистент на български език, който насочва, напътства и подкрепя потребителя по време на тренировка. Така спортът става не само по-лесен, но и по-личен, ангажиращ и устойчив във времето.

През последните години все повече проучвания алармират, че заседналият начин на живот влияе сериозно върху здравето и повишава риска от редица хронични заболявания. Именно затова Huawei вярва, че промяната започва с малки, но постоянни стъпки. А 21 дни са точно толкова, колкото са нужни за изграждането на нов полезен навик.

Как да се включим

Играта се провежда от 3 до 23 ноември 2025 г. на официалната Facebook страница на Huawei България: https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/. Участниците могат да се включат от смартфон или смартчасовник - независимо от марка или модел - и да се състезават в една, две или и в трите категории едновременно:

Категория 1 - Реакция

Всеки участник, който реагира с емоджи на поста на играта, автоматично влиза в томбола за награда.

Категория 2 - Спорт

Всеки ден с минимум 200 изгорени калории в режим "Тренировка", доказани със скрийншот в коментар под поста. Всеки ден носи нов шанс за печалба, а повече участия = по-голяма вероятност. Могат да участват абсолютно всички потребители със смартфон или смартчасовник, независимо от модела, марката или операционната система. Участието не е обвързано с покупка на продукт.

Категория 3 - Анкета

Еднократно участие чрез кратко онлайн проучване за спортните навици на българите, което е стъпка напред, тъй като цели да разкрие връзката между наднорменото тегло, самочувствието и психичното здраве на българите.

Участието е възможно само на територията на Република България и отнема по-малко от 5 минути.

Наградите

В трите категории ще бъдат разпределени общо 21 награди, сред които:

  • 11 броя безжични слушалки HUAWEI FreeBuds 7i
  • 1 смартчасовник HUAWEI Watch GT 6 Pro (46 mm, Black)
  • 1 смартчасовник HUAWEI Watch GT 6 (41 mm, Purple)
  • 3 броя безжични слушалки HUAWEI FreeClip
  • 3 смартчасовника HUAWEI Watch Fit 4 Pro Green

Един участник може да спечели по една награда във всяка категория.

Защо си струва да опитаме

Инициативата показва, че технологиите могат да бъдат мотивиращ партньор за движение, здраве и дисциплина. Достатъчни са 20-30 минути активност на ден, за да почувстваме промяната - повече тонус, по-добро настроение, повече енергия. А когато предизвикателството идва с общност, кауза и поддръжка, мотивацията става още по-силна.

Huawei кани всички да приемат предизвикателството и да посрещнат новия сезон в по-добра форма - крачка по крачка, независимо че дебелите палта ще скрият невероятните резултати. Пълните условия на играта, можете да откриете тук: https://bit.ly/HuaweiSportChallenge2025Terms

Съдържание на: Huawei
ИЗБРАНО
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки) Днес
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки)
39173
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“ Лайф
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“
6687
Рекорд на ръба на съвършенство: 20-годишният Малинин продължи да пише история на леда Корнер
Рекорд на ръба на съвършенство: 20-годишният Малинин продължи да пише история на леда
9827
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит Бизнес
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит
7468
Александра Лашкова – новото лице на българското кино Impressio
Александра Лашкова – новото лице на българското кино
4941
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си? URBN
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си?
3033
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет Trip
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет
2257
Седмично меню без ориз Вкусотии
Седмично меню без ориз
67
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви? Zodiac
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви?
2096
Ноември настъпва с хлад, но и с все по-мръсен въздух в следващите дни Времето
Ноември настъпва с хлад, но и с все по-мръсен въздух в следващите дни
2293