Европейски експерти настояват да бъдат заложени механизми, които да гарантират прозрачност, контрол и защита на личното пространство

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6G мобилните мрежи могат да изпълняват и други функции освен бързия пренос на данни. Новият стандарт ще може едновременно да функционира и като радар, откривайки хора през стени и да измерва жизнени показатели като дишане и сърдечен ритъм. Това обаче поражда сериозни опасения сред експерти по защита на личните данни.

Технологията се нарича ISAC (Integrated Sensing and Communication) и комбинира комуникация и радиолокация в една система. Благодарение на нея антени и други устройства с безжична връзка ще могат да измерват разстояния, скорост, движение и местоположение на обекти, докато едновременно осигуряват мобилна свързаност. Така ще може да се засича колко има някъде и къде са разположени те.

Дистанционното измерване на сърдечния ритъм и дишането ще става чрез технология, известна като JCAS (Joint Communication and Sensing), наричана още Network as a Sensor.

Идеята е мобилната мрежа не само да предава данни, но и едновременно да функционира като високоточен сензор за наблюдение на околната среда.

Това ще бъде възможно благодарение на използването на терахерцови (THz) честоти, които предлагат значително по-висока разделителна способност от използваните при 5G. Сигналите се отразяват от предмети и човешкото тяло, а системата анализира минималните промени в отраженията.

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Чрез този анализ 6G ще може да отчита микроскопичните движения на гръдния кош, предизвикани от дишането и сърдечните удари. На практика технологията ще работи като безконтактен електронен стетоскоп, способен да измерва сърдечната честота, честотата на дишане и вариабилността на сърдечния ритъм (HRV) - малката разлика във времето между всеки следващ сърдечен удар. Всичко това ще става без върху човека да бъдат поставяни каквито и да било сензори. Радарните възможности на технологията пък са ценни за създаването на по-добри безпилотни автомобили.

Според разработчиците подобни функции могат да намерят приложение в здравеопазването, наблюдението на възрастни хора, системите за спешна помощ, интелигентните домове и спасителните операции, където безконтактното следене на жизнени показатели може да бъде от решаващо значение.

Въпреки потенциалните ползи, технологията поражда и сериозни въпроси, свързани със защитата на личните данни, тъй като позволява събиране на чувствителна информация за хората от разстояние и без физически контакт. Именно затова редица европейски експерти настояват още на етапа на разработване на стандарта 6G да бъдат заложени механизми, които да гарантират прозрачност, контрол и защита на личното пространство.

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