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6G мобилните мрежи могат да изпълняват и други функции освен бързия пренос на данни. Новият стандарт ще може едновременно да функционира и като радар, откривайки хора през стени и да измерва жизнени показатели като дишане и сърдечен ритъм. Това обаче поражда сериозни опасения сред експерти по защита на личните данни.

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Технологията се нарича ISAC (Integrated Sensing and Communication) и комбинира комуникация и радиолокация в една система. Благодарение на нея антени и други устройства с безжична връзка ще могат да измерват разстояния, скорост, движение и местоположение на обекти, докато едновременно осигуряват мобилна свързаност. Така ще може да се засича колко има някъде и къде са разположени те.

Дистанционното измерване на сърдечния ритъм и дишането ще става чрез технология, известна като JCAS (Joint Communication and Sensing), наричана още Network as a Sensor.

Идеята е мобилната мрежа не само да предава данни, но и едновременно да функционира като високоточен сензор за наблюдение на околната среда.

Това ще бъде възможно благодарение на използването на терахерцови (THz) честоти, които предлагат значително по-висока разделителна способност от използваните при 5G. Сигналите се отразяват от предмети и човешкото тяло, а системата анализира минималните промени в отраженията.

Успешен тест за 6G предаване на данни чрез THz вълна
Виж още Успешен тест за 6G предаване на данни чрез THz вълна

Чрез този анализ 6G ще може да отчита микроскопичните движения на гръдния кош, предизвикани от дишането и сърдечните удари. На практика технологията ще работи като безконтактен електронен стетоскоп, способен да измерва сърдечната честота, честотата на дишане и вариабилността на сърдечния ритъм (HRV) - малката разлика във времето между всеки следващ сърдечен удар. Всичко това ще става без върху човека да бъдат поставяни каквито и да било сензори. Радарните възможности на технологията пък са ценни за създаването на по-добри безпилотни автомобили.

Според разработчиците подобни функции могат да намерят приложение в здравеопазването, наблюдението на възрастни хора, системите за спешна помощ, интелигентните домове и спасителните операции, където безконтактното следене на жизнени показатели може да бъде от решаващо значение.

Въпреки потенциалните ползи, технологията поражда и сериозни въпроси, свързани със защитата на личните данни, тъй като позволява събиране на чувствителна информация за хората от разстояние и без физически контакт. Именно затова редица европейски експерти настояват още на етапа на разработване на стандарта 6G да бъдат заложени механизми, които да гарантират прозрачност, контрол и защита на личното пространство.

До 10 години вече ще сме с 6G мрежи със скорост 1ТB в секунда
Виж още До 10 години вече ще сме с 6G мрежи със скорост 1ТB в секунда

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