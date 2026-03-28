2818 Снимка: iStock by Getty Images

Когато Apple отбеляза 10-ата годишнина на своя емблематичен смартфон, компанията не се ограничи единствено до представянето на стандартния iPhone 8, който следваше линията на дизайна на предишните поколения. Паралелно с него технологичният гигант показа iPhone X, революционен модел, който за първи път въведе Face ID и очерта визуалната и функционална посока на iPhone за следващите девет години.

Днес, макар и малко по-рано от очакваното, започват да се появяват спекулации за устройството, което би трябвало да отбележи следващия голям скок, модела за 20-годишнината на iPhone, пише "Калдата".

Революцията "iPhone 20": Дисплей с четири извивки?

Според добре познатия инсайдер Digital Chat Station, чиито публикации в китайската социална мрежа Weibo често намират място в материали на водещи медии като 9to5Mac, в плановете на Apple присъства модел с "quad-curved" дисплей (екран, извит от четирите страни).

Макар редица доклади вече да намекваха, че Apple подготвя нещо специално за 20-ия рожден ден на най-важния си продукт, информацията на Digital Chat Station подсказва, че разработката на този нов тип дисплей вече напредва.

Краят на физическите бутони и "невидимите" сензори

Говори се, че iPhone 20 няма да се ограничи само до промяна в екрана. Според слуховете този юбилеен модел може окончателно да се откаже от физическите бутони и да ги замени с хаптични (сензорни) решения, идея, която се обсъжда в технологичните среди от известно време.

Като друга ключова иновация се посочва преминаването към дизайн с "цял екран" (all-screen design). Това би било възможно, ако всички основни компоненти, включително сензорите за Face ID, бъдат разположени под повърхността на дисплея. Макар подобна концепция от години да е мечта както за дизайнерите, така и за потребителите, на практика реализирането й досега оставаше сериозно технологично предизвикателство.

Доза скептицизъм: Реалност или фантазия?

Разбира се, към този момент нищо от изброеното не е потвърдено официално от Купертино. Apple традиционно пази проектите си в строга тайна, а опитът показва, че не всеки слух стига до реален пазарен продукт. Показателен пример е сгъваемият iPhone, за който се говори от години, но все още не е видял бял свят.

Важно е да се уточни и че идеята за дисплей с четири извивки не е напълно нова за индустрията. Някои Android производители експериментираха с подобен подход преди години, преди впоследствие да се върнат към по-стандартни плоски или леко извити екрани.

Въпреки това очакванията около 20-годишнината на iPhone са изключително високи. Независимо дали ще стане дума за извит дисплей, "невидими" сензори или нещо съвсем различно, потребителите и анализаторите се надяват на продукт, който отново да промени посоката на мобилните технологии, така както iPhone X го направи преди години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.