Анонимните имейли в iCloud не са напълно анонимни за полицията

Apple е предоставила на федерални агенти реалната самоличност на поне двама свои потребители, използвали функцията "Hide My Email", която по принцип е създадена да скрива личния имейл адрес от приложения и уебсайтове. Това показват съдебни документи, разгледани от TechCrunch.

Функцията "Hide My Email" е част от платената услуга iCloud+ и позволява на потребителите да създават анонимни имейл адреси, които препращат съобщения към основната им поща. От Apple подчертават, че не четат съдържанието на тези съобщения. Въпреки това документите показват, че функцията не пречи на органите на реда да установят кой стои зад даден анонимен адрес.

По данни от съдебните записи, Федералното бюро за разследване е поискало информация от Apple по-рано този месец във връзка с разследване на имейл със заплахи срещу Алексис Уилкинс - партньорка на директора на ФБР Каш Пател.

"В отговор на искане от органите на реда Apple предостави записи, показващи, че [адресът чрез Hide My Email] е анонимен имейл, свързан с конкретен Apple акаунт", се казва в клетвена декларация към съдебна заповед за обиск.

Компанията е предоставила пълното име и реалния имейл адрес на потребителя, както и данни за 134 анонимни адреса, създадени чрез същата функция.

В отделен случай, разгледан също от TechCrunch, Apple е предала информация за друг потребител на агенти от звеното за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Искането е било част от разследване за предполагаема схема за кражба на самоличност. Според агентите заподозреният е използвал множество анонимни имейл адреси през различни Apple акаунти.

Apple рекламира част от услугите си в iCloud като криптирани от край до край, което означава, че достъп до съдържанието имат само потребителите. Не всички данни обаче попадат в тази категория. Информация като име, адрес, платежни данни и част от имейлите остава достъпна за компанията и може да бъде предоставена при законово искане.

Случаят подчертава и по-широк проблем с електронната поща - повечето имейли и днес не са криптирани и съдържат текст в ясен вид, необходим за тяхното маршрутизиране.

Именно поради това приложения за комуникация с криптиране от край до край, като Signal, набират все по-голяма популярност като алтернатива за защита на личните данни от наблюдение и кибератаки.

От Apple не са отговорили на запитване за коментар по случая.

