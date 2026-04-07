Разработката на първия сгъваем iPhone на Apple се оказва по-сложна от очакваното и вече има реална опасност устройството да не бъде готово за есенния си дебют. Според информация на Nikkei Asian Review, компанията се сблъсква не с липса на компоненти, а с чисто инженерни предизвикателства, които забавят подготовката за масово производство.

Източници от индустрията твърдят, че ако до края на април или началото на май проблемите не бъдат решени, производственият график ще бъде изместен с няколко месеца. Част от доставчиците вече са предупредени за подобен сценарий, което показва, че рискът е напълно реален, а не просто предположение.

Ситуацията е още по-напрегната, защото Apple вече е направила стратегическа крачка, отлагайки някои от стандартните модели iPhone за 2027 г., за да даде приоритет на новия сгъваем флагман. Ако той не се появи навреме, това може да се отрази сериозно както на продажбите, така и на имиджа на компанията като лидер в иновациите.

Очакванията бяха Apple да произведе между 7 и 8 милиона бройки през първата година - сравнително малък дял от общото производство, но с огромно значение за пазара. Именно такива устройства често задават тенденциите и принуждават доставчици и партньори да инвестират в нови технологии и материали.

Интересът към сгъваемите смартфони вече расте, като конкуренти като Samsung и Huawei развиват този сегмент от години. Според прогнозите на IDC, пазарът ще нарасне с около 30% тази година, което прави евентуалното забавяне на Apple още по-значимо.

