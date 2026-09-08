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Apple подготвя нова функция за iOS 27, която ще улесни използването на два iPhone с един телефонен номер. Технологията, наречена Handoff, ще позволява номерът да се активира на единия или другия телефон без преместване на SIM картата или eSIM.

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Това може да е удобно за потребители, които разполагат с два различни модела. Например един iPhone може да се използва за пътувания, а друг за работа или срещи.

Подробности за функцията са открити от потребителя @itspdfu. За да работи Handoff, мобилният оператор трябва изрично да поддържа технологията. Сред операторите, които вече предлагат подобна възможност, е T-Mobile в САЩ.

Използването на функцията изглежда сравнително лесно. След активирането ѝ на двата телефона номерът става активен на iPhone, който е бил отключен последен.

Например потребителят може да остави SIM картата или eSIM в единия телефон, а след това просто да отключи втория. Номерът ще се прехвърли към него автоматично.

Handoff трябва първо да бъде активиран и на двата iPhone от настройките за мобилна мрежа. SIM картата или eSIM остават в първоначалния телефон.

Има обаче важно ограничение. Само iPhone, на който номерът е активен в момента, ще може да използва мобилен интернет и да провежда разговори.

Функцията се очаква да бъде достъпна с официалното пускане на iOS 27 тази есен. Според информацията тя ще работи и с по-стари модели iPhone, които поддържат новата версия на операционната система.

Появата на Handoff може да се окаже особено полезна за потребители, които искат да редуват по-компактен и по-голям iPhone. Apple се очаква да представи новия iPhone Ultra на 9 септември. Ако информацията се потвърди, потребителите ще могат да използват по-големия модел само когато им е необходим и лесно да се върнат към по-компактен телефон.

Apple ще представи новите iPhone на 9 септември
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