Според Alibaba интеграцията ще включва AI възможности като "разбиране и генериране на текст и изображения"

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Apple Intelligence, платформата на Apple с генеративен изкуствен интелект, получи одобрение за пускане в Китай. Това става след партньорство с Alibaba и Baidu.

В сряда Ройтерс съобщи, че китайският регулатор за интернет съдържание, Администрацията за киберпространството на Китай, е одобрил AI услугите на Apple в страната. Решението следва споразумение за интегриране на модела Qwen на Alibaba в операционните системи на компанията, сред които iOS, iPadOS, macOS и visionOS.

По-късно същия ден говорител на Baidu потвърди пред TechCrunch, че компанията също работи с Apple по разработката на функции на Apple Intelligence за потребителите в Китай.

Сделката с Alibaba, за която се появиха информации още миналата година, е важна стъпка за AI стратегията на Apple на един от най-големите ѝ пазари. През второто тримесечие компанията отчете приходи от 20,5 млрд. долара в региона на Голям Китай. Това е ръст от 28% на годишна база. Наскоро Apple си върна и второто място на пазара на смартфони в Китай. Това стана след мащабна кампания с отстъпки за моделите iPhone по време на местен фестивал за онлайн пазаруване.

Партньорството с Baidu също беше обект на слухове. По-ранни публикации твърдяха, че Apple среща трудности при адаптирането на своите AI модели към изискванията на китайския пазар. Според информации компанията проучва и възможности за интеграция с DeepSeek и ByteDance.

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Apple представи Apple Intelligence през 2024 г., но липсата на регулаторно одобрение забави навлизането на услугата в Китай.

По-рано Alibaba потвърди новината и пред CNBC. Компанията заяви, че моделите Qwen ще бъдат "интегрирани в работата на Apple Intelligence", без да посочи конкретен срок. Според Alibaba интеграцията ще включва AI възможности като "разбиране и генериране на текст и изображения".

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