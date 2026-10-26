Компанията въвежда специални устройства за сканиране, с които ще открива измами при връщане на смартфони и ще проверява техническото им състояние

1171 Снимка: АР/БТА

Apple е разработила нов начин за борба с измамите при връщането на iPhone в магазините си. Компанията вече разполага със специално оборудване, което позволява на служителите да проверяват съдържанието на запечатаните кутии и да извършват диагностика на смартфоните, без да нарушават опаковката. За нововъведението съобщава журналистът на Bloomberg Марк Гурман, според когото технологията вече се внедрява в търговските обекти на Apple.

Причината за тази мярка е нарастващият брой измами, при които недобросъвестни клиенти се опитват да върнат празни кутии или устройства с отстранени вътрешни компоненти. Измамниците разчитат на невниманието на служителите, които обработват върнатите продукти. В някои случаи външният вид на опаковката не поражда съмнения, въпреки че съдържанието ѝ не отговаря на оригиналния продукт. Подобни практики причиняват финансови загуби на компанията и създават допълнителни затруднения при обработката на върнатите устройства.

Досега служителите на Apple са били задължени да отварят кутиите на всички върнати iPhone, за да се уверят, че смартфонът действително се намира вътре и е в необходимото състояние. Тази процедура обаче отнема време и нарушава целостта на фабричната опаковка, което затруднява повторната продажба на устройството. Новата технология позволява проверката да бъде извършена значително по-лесно, като същевременно се запазва оригиналният вид на продукта.

Според Марк Гурман специалното оборудване може да сканира iPhone директно през кутията и да извърши диагностика, за да потвърди, че устройството е налично и функционира правилно. По този начин служителите ще могат да установяват нередности, без да разпечатват продукта. Ако проверката покаже, че смартфонът е в изправно състояние и отговаря на изискванията за връщане, той може да бъде предложен отново за продажба със запазена опаковка.

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Apple е започнала да доставя новите сканиращи устройства в магазините си в началото на октомври. Засега не се уточнява как точно работи технологията, нито дали ще бъде използвана за проверка и на други продукти от каталога на компанията. Въвеждането ѝ обаче би трябвало да помогне за ограничаването на измамите, да ускори обслужването на клиентите и да намали разходите, свързани с обработката на върнатите смартфони.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.