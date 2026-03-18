Досега за тази цел са били използвани общодостъпни приложения като "УотсАп", но са съществували опасения, че е възможно властите в САЩ да получат чрез собственика "Мета" достъп до размененото съдържание

Белгия въведе собствено приложение за защитена комуникация между държавните служители, съобщиха местни медии. Очаква се приложението да бъде използвано от около 750 хиляди правителствени чиновници и военни, предава БТА.

Отбелязва се, че досега за тази цел са били използвани общодостъпни приложения като "УотсАп", но са съществували опасения, че е възможно властите в САЩ да получат чрез собственика "Мета" достъп до размененото съдържание. Друга опасност е била отчетена с развитието на шпионски софтуер от Израел, използван вече широко от големите държави по света, за проникване в масово достъпните приложения.

За белгийското приложение "Бийм" (Beam) се твърди, че преодолява тези заплахи и е било поставено на изпитания от хакери и софтуерни фирми, които не успели да го "пробият". Допълва се, че няма да бъдат възможни т. нар. фишинг атаки, особено защото ползвателите ще трябва да разполагат с имейл на правителствен сървър, за да могат да използват новото приложение, а данните ще се съхраняват в Белгия.

Уточнява се, че от седмица някои правителствени служби, разузнавачи и чиновници в държавната администрация в Белгия са започнали да използват приложението. Предвижда се всички останали, които имат право на достъп, да бъдат включени в системата в следващите дни.

