Белгия въведе собствено приложение за защитена комуникация между държавните служители, съобщиха местни медии. Очаква се приложението да бъде използвано от около 750 хиляди правителствени чиновници и военни, предава БТА.

Отбелязва се, че досега за тази цел са били използвани общодостъпни приложения като "УотсАп", но са съществували опасения, че е възможно властите в САЩ да получат чрез собственика "Мета" достъп до размененото съдържание. Друга опасност е била отчетена с развитието на шпионски софтуер от Израел, използван вече широко от големите държави по света, за проникване в масово достъпните приложения.

За белгийското приложение "Бийм" (Beam) се твърди, че преодолява тези заплахи и е било поставено на изпитания от хакери и софтуерни фирми, които не успели да го "пробият". Допълва се, че няма да бъдат възможни т. нар. фишинг атаки, особено защото ползвателите ще трябва да разполагат с имейл на правителствен сървър, за да могат да използват новото приложение, а данните ще се съхраняват в Белгия.

Уточнява се, че от седмица някои правителствени служби, разузнавачи и чиновници в държавната администрация в Белгия са започнали да използват приложението. Предвижда се всички останали, които имат право на достъп, да бъдат включени в системата в следващите дни.

