От сгъваеми флагмани и модели с впечатляващи камери до по-достъпни телефони с големи батерии - предложенията покриват различни бюджети и потребителски нужди

2714 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Черният петък е добра възможност да се сдобием с нов смартфон на по-ниска цена, особено ако предварително сме избрали няколко модела и следим как се променят офертите за тях. На пазара има устройства за почти всеки бюджет - от премиум предложения с мощни процесори и усъвършенствани камери до по-достъпни телефони, които поставят акцент върху дългия живот на батерията.

Една от най-честите грешки по време на Черния петък е да се съсредоточим единствено върху размера на отстъпката, без да преценим как покупката ще се отрази на месечния ни бюджет. Тук на помощ идват опциите за разсрочено плащане.

С картата neon на tbi bank можете да разделите всяка покупка на 3 или 6-месечни вноски без такса и лихва, а също да се възползвате от разплащателна сметка без такса, неограничен брой незабавни преводи в евро и безплатно плащане на битови сметки. Банката предлага също атрактивни лихвени проценти по депозити и спестовни сметки. Регистрацията в суперприложението отнема по-малко от 5 минути и се извършва изцяло онлайн - без необходимост от посещение на банков офис.

Ето и осемте смартфона, за които си струва да се оглеждаме по време на предстоящия Черен петък. Всички те са с Android или Android-базирана операционна система. Целта не е непременно да изберем най-мощния телефон, а да намерим този, който предлага най-добро съотношение между цена и възможности.

HUAWEI Pura 90s Pro Max

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HUAWEI Pura 90s Pro Max Снимка: HUAWEI

HUAWEI Pura 90s Pro Max е едно от най-интересните предложения за хората, които поставят фотографията на първо място. Смартфонът има голям 6,9-инчов LTPO OLED дисплей с резолюция 2880 x 1308 пиксела и адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz. Панелът показва над 1 милиард цвята, а високата пикова яркост и адаптивното опресняване го правят подходящ както за мултимедия, така и за ежедневна употреба.

Дизайнът е характерен за серията Pura. Устройството е солидно, с метални рамки и защита IP68 и IP69 срещу прах и вода, а дисплеят е защитен от антирефлексно стъкло Kunlun.

Най-силната страна на модела е системата от камери. Основният сензор е с резолюция 50 MP и оптична стабилизация, а променливата бленда позволява по-гъвкав контрол върху количеството светлина. Към него се присъединяват 40 MP ултраширокоъгълна камера и 200 MP телефото камера с оптична стабилизация. Налични са 4-кратно оптично и до 100-кратно цифрово увеличение. Предната камера е 13 MP и поддържа автофокус.

Под корпуса работи осемядреният процесор Kirin 9030S, а софтуерът е EMUI 16.0. Батерията е с капацитет 5270 mAh според публикуваните спецификации за българския пазар. Поддържа се 100 W кабелно зареждане, както и безжично зареждане Huawei SuperCharge. Сред останалите възможности са 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и стерео високоговорители.

Чрез GBox може да се използва Google Play, включително YouTube, Google Maps и Gmail. Така потребителите имат достъп до почти целия каталог на Googlе. Така че това вече не е проблем. Pura 90s Pro Max е най-подходящ за хора, които търсят върхова камера.

Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Galaxy Z Fold8 е премиум предложение за хората, които искат смартфон, способен да замести част от функциите на таблет. Основният му екран е 7,6-инчов Dynamic AMOLED 2X панел с резолюция 1848 x 2448 пиксела и адаптивна честота на опресняване до 120 Hz. В сгънато състояние потребителят разполага с външен 5,5-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 1248 x 1972 пиксела и същата честота на опресняване.

Устройството е тънко и леко, като при разгъване дебелината пада до 4,5 мм без рамката на основния екран. Конструкцията е създадена така, че телефонът да е удобен за ежедневна употреба, но да осигурява значително по-голяма работна площ при разгъване.

Камерите включват 50 MP основен сензор с оптична стабилизация и 50 MP ултраширокоъгълна камера. Има и 10 MP предна камера на външния екран, както и 10 MP камера за селфита на основния дисплей. Сред интересните възможности е My FanCam, която използва Galaxy AI, за да разпознава и проследява избран човек във видеозапис. Така може да се създаде нов клип с различно кадриране, без да се налага повторно заснемане.

Производителността се осигурява от Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy - специална версия на флагманския процесор на Qualcomm. Той е създаден за тежки приложения, игри и задачи с изкуствен интелект. Големият екран позволява едновременното използване на няколко приложения, а софтуерът на Samsung предлага и допълнителни AI инструменти.

Батерията е с капацитет 4800 mAh. Samsung посочва до 26 часа възпроизвеждане на видео. Моделът се предлага с 256 GB, 512 GB или 1 TB вътрешна памет. Ако търсите флагмански сгъваем флагман с голям екран и възможности за продуктивност, то Galaxy Z Fold8 определено ще ви впечатли.

Xiaomi POCO F9 Pro

Xiaomi POCO F9 Pro Снимка: Xiaomi

POCO F9 Pro е насочен към потребителите, които искат флагманска производителност, без непременно да плащат за най-скъпите модели на пазара. Телефонът разполага с 6,59-инчов AMOLED дисплей с резолюция 2510 x 1156 пиксела и впечатляваща честота на опресняване до 185 Hz. Панелът поддържа HDR10+ и Dolby Vision, а защитата е поверена на Corning Gorilla Glass 7i.

Дизайнът е сравнително компактен за съвременен смартфон с подобни характеристики. Важно е да отбележим, че моделът е водоустойчив със сертификат IP68 за защита от прах и вода.

Основната камера е с резолюция 200 MP и оптична стабилизация. Тя е допълнена от 50 MP телефото камера с оптична стабилизация и 8 MP ултраширокоъгълен сензор. Предната камера е 32 MP. Телефонът може да записва 4K видео при 60 кадъра в секунда, а наличните режими включват професионално заснемане, забавен каданс и проследяване на движещи се обекти.

Под корпуса работи Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, изработен по 3-нанометров процес. Той е съчетан с 12 GB RAM и 256 или 512 GB памет за съхранение. Допълнителният графичен чип VisionBoost D8 е предназначен да подобрява игровото изживяване чрез технологии за повишаване на резолюцията и честотата на кадрите.

Батерията е с капацитет 6330 mAh. Поддържа се 100 W кабелно и 50 W безжично зареждане, както и обратно зареждане на други устройства. Сред останалите възможности са ултразвуков сензор за пръстови отпечатъци, стерео високоговорители с Dolby Atmos, Bluetooth 6.0 и Xiaomi HyperOS 3.

POCO F9 Pro е особено интересен за геймърите и хората, които използват тежки приложения. Високата честота на опресняване, мощният процесор и голямата батерия го правят едно от най-силните предложения в списъка.

OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra Снимка: OPPO

OPPO Find X9 Ultra е флагман, който също поставя сериозен акцент върху фотографията, но не прави компромиси и с останалия хардуер. Смартфонът има 6,82-инчов AMOLED дисплей с QHD+ резолюция от 3168 x 1440 пиксела. Честотата на опресняване е адаптивна от 1 до 120 Hz, като в определени игрови сценарии може да достигне 144 Hz. Панелът поддържа 10-битови цветове и покрива цветовото пространство DCI-P3. Защитата на дисплея е Corning Gorilla Glass Victus 2, а конструкцията е създадена за премиум сегмента.

Камерите са сред най-впечатляващите характеристики на модела. Основният сензор е 200 MP с оптична стабилизация, а телефото камерата също е 200 MP. Налице са още 50 MP ултраширокоъгълна камера и 50 MP супертелефото камера. Системата включва и допълнителен монохромен сензор. Предната камера е 50 MP. Телефонът поддържа 8K видео при 30 кадъра в секунда, както и 4K запис при до 120 кадъра в секунда. Снимането е подпомогнато от технологии на Hasselblad.

Процесорът е Snapdragon 8 Elite Gen 5, комбиниран с 12 GB RAM и 512 GB вътрешна памет за българската версия. OPPO предлага и други конфигурации на международните пазари. Батерията е с типичен капацитет 7050 mAh и поддържа 100 W SUPERVOOC кабелно и 50 W AIRVOOC безжично зареждане.

Сред допълнителните функции са 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфрачервено дистанционно управление и подекранен ултразвуков сензор за пръстови отпечатъци. Find X9 Ultra е подходящ за хора, които търсят телефон с възможности за сериозна мобилна фотография, висококачествен екран и достатъчно мощност за години напред.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 Снимка: Samsung

Galaxy A37 е своеобразен цар в средния клас, който се стреми да предложи голяма част от характерните за Samsung функции на по-достъпна цена. Телефонът разполага с 6,7-инчов Super AMOLED дисплей с FHD+ резолюция от 2340 x 1080 пиксела и честота на опресняване 120 Hz. Vision Booster подобрява видимостта при силна околна светлина.

Дизайнът е сравнително изчистен. Смартфонът тежи 196 грама и е с дебелина 7,4 мм. Задният панел е със стъклено покритие, а камерите са обединени в модул Ambient Island. Защитата IP68 и стъклото Corning Gorilla Glass Victus+ са допълнителни предимства за устройство от този ценови клас.

Основната камера включва 50 MP сензор с оптична стабилизация, 8 MP ултраширокоъгълна камера и 5 MP макро камера. Предният сензор е 12 MP. Налични са подобрения за нощно снимане, а предната камера поддържа Super HDR видео.

Процесорът е Exynos 1480, съчетан с 6 или 8 GB RAM според конфигурацията. Вътрешната памет е 128 или 256 GB. Смартфонът използва Android с интерфейса One UI и предлага функции на Galaxy AI, сред които Object Eraser за премахване на нежелани обекти от снимки и Edit Suggestion за автоматични предложения за подобряване на изображенията.

Батерията е с капацитет 5000 mAh. Поддържа се Super Fast Charging 2.0, което позволява достигане на до 60% заряд за около 30 минути при подходящо зарядно устройство. Samsung обещава до шест големи актуализации на операционната система и шест години актуализации за сигурност.

Galaxy A37 е добър избор за хора, които търсят надежден телефон за ежедневна употреба, с качествен екран, водоустойчива конструкция и дългосрочна софтуерна поддръжка.

Xiaomi Redmi Note 17

Xiaomi Redmi Note 17 Снимка: Xiaomi

Redmi Note 17 е по-достъпно предложение, което залага на голям дисплей и издръжлива батерия. Моделът има 6,99-инчов AMOLED панел с резолюция 2396 x 1080 пиксела и честота на опресняване 120 Hz. Максималната пикова яркост достига 1800 нита, а защитата на екрана е поверена на Corning Gorilla Glass 7i.

Дизайнът е с плосък екран и заоблени ъгли. Устройството е с дебелина 8,45 мм и тегло 224 грама. Предлага се в няколко цветови варианта, а корпусът има защита IP65 срещу прах и водни пръски. Сред допълнителните удобства са разширяемата памет и стерео звук с Hi-Res Audio.

Камерата е по-скромна от тази на премиум моделите в списъка. Основният сензор е 50 MP с бленда f/1.8, а предната камера е 16 MP. И двете поддържат запис на видео до 1080p при 30 кадъра в секунда. Това е конфигурация, ориентирана към ежедневните снимки и видеа, а не към напреднала мобилна фотография.

Процесорът е Snapdragon 6s 4G Gen 2, изработен по 6-нанометров процес. В зависимост от версията телефонът разполага с 4 или 6 GB RAM и 128 или 256 GB памет за съхранение. Важно е да се отбележи, че стандартният Redmi Note 17 е 4G модел, а не 5G смартфон.

Батерията е с капацитет 7700 mAh и поддържа 45 W турбо зареждане. Xiaomi обещава дълъг живот с едно зареждане, а софтуерът HyperOS получава шест години актуализации за сигурност. Това прави Redmi Note 17 интересен избор за хора, които не се нуждаят от най-мощния хардуер, но искат голям екран и рядко да търсят зарядно устройство.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion Снимка: Motorolа

Motorola Edge 70 Fusion е модел от средния клас, който се опитва да съчетае голям екран, солидна производителност и много издръжлива батерия. Дисплеят е 6,78-инчов AMOLED с резолюция 2772 x 1272 пиксела и честота на опресняване до 144 Hz. Поддържат се HDR10+ и 10-битови цветове, а производителят посочва пикова яркост до 5200 нита.

Дизайнът е сравнително тънък за телефон с толкова голяма батерия. Дебелината е около 8 мм, а теглото - 193 грама. Задната част се предлага с текстурирано покритие, наподобяващо лен или найлон, а предната е защитена от Corning Gorilla Glass 7i. Смартфонът има защита IP68 и IP69, както и сертификат MIL-STD 810H за устойчивост при определени условия.

Основната камера е 50 MP с оптична стабилизация. Към нея се присъединява 13 MP ултраширокоъгълна камера с ъгъл на видимост 120 градуса, която може да се използва и за макроснимки. Предната камера е 32 MP. Телефонът поддържа 4K видео при 30 кадъра в секунда, а софтуерът включва функции за стабилизация, проследяване на обекти и заснемане с две камери едновременно.

Процесорът е Snapdragon 7s Gen 4, а конфигурациите включват 8 или 12 GB RAM и до 256 GB вътрешна памет. Това не е чип от най-високия клас, но би трябвало да осигури достатъчна производителност за повечето ежедневни задачи, мултимедия и игри.

Батерията е с капацитет 7000 mAh и поддържа 68 W TurboPower зареждане. Motorola посочва до 52 часа работа, макар че реалната издръжливост зависи от начина на употреба. Сред останалите възможности са стерео високоговорители с Dolby Atmos, Android 16 и интеграция с Google Gemini.

Edge 70 Fusion заслужава внимание най-вече заради комбинацията от голяма батерия, качествен екран и сравнително ниско тегло.

HONOR 600 Lite

HONOR 600 Lite Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

HONOR 600 Lite е едно от по-достъпните предложения в списъка, но дизайнът му е по-близък до този на по-скъпите модели. Смартфонът има 6,6-инчов AMOLED дисплей с резолюция 2600 x 1200 пиксела и честота на опресняване 120 Hz. Панелът поддържа 1,07 милиарда цвята, а производителят посочва пикова яркост до 6500 нита в определени условия.

Корпусът е с метална еднокомпонентна конструкция и дебелина само 7,34 мм. Теглото е около 180 грама, което го прави един от по-леките телефони в тази селекция. Моделът има защита IP66 срещу прах и силни водни струи, а HONOR посочва и сертификати за устойчивост при изпускане и натиск.

Основната камера е 108 MP, допълнена от 5 MP ултраширокоъгълен сензор. Предната камера е 16 MP. Интересна особеност е отделният AI бутон за камерата, който осигурява бърз достъп до фотографските функции и инструменти за работа с изображения. Основният сензор може да използва пълната си резолюция от 108 MP в специален режим.

Процесорът е MediaTek Dimensity 7100 Elite, а операционната система е Android 16 с интерфейса MagicOS 10. Според пазара телефонът се предлага с различни конфигурации, включително 8 GB RAM и до 256 GB памет. Налични са и функции с изкуствен интелект, както и инструменти за работа с изображения.

Батерията е с типичен капацитет 6520 mAh и поддържа 45 W HONOR SuperCharge. Производителят обещава дълготрайно запазване на здравето на батерията, което е важно за хората, които планират да използват телефона няколко години.

HONOR 600 Lite е интересен избор за потребители, които искат голям AMOLED екран, тънък корпус и голяма батерия, без да плащат за флагмански процесор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.