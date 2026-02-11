128 Снимка: apple

Apple безспорно е водещият играч на пазара на смартфони, като разполага с най-голямата база от активни устройства сред всички марки. Този показател измерва не само броя на устройствата, които реално се използват, но и елементи като задържането на клиентите, привързаността към екосистемата и жизнения цикъл на устройствата. Според анализаторите на Counterpoint през миналата година един от всеки четири активни смартфона е бил iPhone.

Apple и Samsung са единствените компании, които попадат в "клуба на милиардите активни устройства", като двете заедно формират 44% от световната база активни устройства през 2025 година. И двете марки са разпознаваеми със своите екосистеми и устойчивата лоялност на потребителите в дългосрочен план. Освен това през 2025 година Apple е пуснала повече смартфони, отколкото следващите седем производители, взети заедно.

Xiaomi заема третото място в света по брой активни смартфони, а след нея се нареждат Oppo и Vivo. Тези три китайски бранда предлагат богат избор от модели във всички ценови категории и също насочват усилия към развитието на собствените си екосистеми. На шеста позиция е Transsion Group, която подхранва растежа си чрез пазарите в Близкия изток, Африка и Югоизточна Азия, благодарение на марките Tecno, Itel и Infinix. Huawei и Honor допълват челната осмица, като Honor вече разполага с над 200 млн. активни устройства. Деветото и десетото място са за Motorola и Realme, които скоро ще достигнат прага от 200 млн. активни устройства.

