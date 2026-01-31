Стикери върху корпуса, евтини пластмасови фолиа и приложения за оптимизация могат да причинят прегряване, счупване и риск от зловреден софтуер

1773 Снимка: Стоян Гогов/Midjourney

Смартфоните днес са неизменна част от ежедневието ни, като съхраняват чувствителна информация, от банкови данни до лична кореспонденция. Напълно естествено е да искаме да персонализираме или допълнително да защитим устройството си, но не всяко решение е безопасно. Специалисти предупреждават, че някои широко използвани приложения и физически промени могат да причинят повече вреди, отколкото ползи. Това съобщава BGR.

Стикери за корпус

Стикерите са популярен избор за персонализация, но поставянето им директно върху задния панел на телефона може да доведе до нежелани последствия. Материалът, особено ако е по-дебел и покрива голяма част от повърхността, пречи на нормалното отвеждане на топлината и така увеличава риска от прегряване. Възможно е също по невнимание да бъдат закрити важни елементи, например светкавицата или микрофонът.

Най-подходящият вариант за любителите на персонализацията е да поставят стикерите върху защитен калъф, вместо върху самото устройство. Така можете да сменяте визията, без да излагате телефона на риск.

Евтини пластмасови фолиа

Екранът безспорно има нужда от защита, но пластмасовите протектори често не осигуряват достатъчна ефективност. Те са по-достъпни от стъклените варианти, но защитата им при удар е значително по-слаба. Тънката пластмаса пази основно от фини драскотини, а при изпускане ударът се предава към дисплея, което може да доведе до счупване.

Допълнително, пластмасовите фолиа се надраскват лесно, влошават усещането при допир и могат да понижат чувствителността на сензора. Експертите препоръчват закалено стъкло, което, макар и по-скъпо, предлага по-добро поглъщане на ударите и по-висока прозрачност.

Програми за оптимизация

Приложенията, които обещават да "почистят" телефона, да го ускорят или да подобрят живота на батерията, нерядко се оказват без реален ефект. Освен това именно чрез подобни помощни инструменти на устройството често се инсталират рекламен или зловреден софтуер.

Съвременните операционни системи по принцип сами управляват RAM паметта и енергопотреблението. Когато външни приложения насилствено спират фонови процеси, процесорът впоследствие изразходва повече енергия, за да ги стартира отново. Вместо да разчитате на съмнителни "чистачи", по-добре използвайте вградените системни инструменти за управление на файловете.

