Американската компания "Епъл" (Apple) обяви снощи, че е премахнала "Ай Си И Блок" (ICEBlock), най-популярното приложение за информация за Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE), както и други подобни приложения от своя онлайн магазин, след като с нея са се свързали от администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Приложението предупреждава потребителите за присъствието на агенти на американската имиграционна и митническа служба в техния район. ICE е централна част от твърдолинейната имиграционна програма на Тръмп и агенти на службата редовно провеждат операции и арестуват имигранти.

Министерството на правосъдието на САЩ смята, че приложението на "Епъл" може да увеличи риска от нападения над американски федерални агенти.

"Въз основа на информацията, която получихме от правоприлагащите органи за рисковете за безопасността, свързани с "Ай Си И Блок", премахнахме това и подобни приложения от нашия онлайн магазин", съобщи "Епъл" в изявление, изпратено по електронната поща.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Службата за имиграционен и митнически контрол е провела редица акции срещу имигранти, които се намират незаконно в страната. Службата е арестувала също така и притежатели на визи и постоянно пребиваващи в САЩ, които са станали мишена на администрацията на Тръмп заради пропалестинската си дейност, пише БТА.

Защитниците на гражданските права и свободи в САЩ са обезпокоени, че правото на свободно изразяване и справедлив процес често биват нарушавани на фона на продължаващата кампания на сегашното американско правителство за депортиране на имигранти.

