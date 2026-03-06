Финландската компания Jolla представи нов смартфон, който поставя поверителността на първо място. Новият Jolla Phone е насочен към хора, които искат алтернатива на традиционните екосистеми на Google и Apple.

Устройството работи със Sailfish OS - Linux-базирана операционна система, която не изисква Google акаунт и по дизайн не събира потребителски данни.

Jolla Phone няма системно проследяване, няма скрита аналитика и не изпраща данни към рекламни платформи. Тоест информация като уникални идентификатори, история на местоположенията и активност в интернет не се събира на системно ниво.

Един от ключовите проблеми при алтернативните мобилни ОС винаги е бил липсата на приложения. Jolla решава това като позволява на Sailfish OS да стартира Android приложения, така че потребителите да не губят достъп до популярните услуги.

Разбира се, ако самото приложение събира данни, то може да го прави и тук - но операционната система не го прави по подразбиране.

Глобиха с близо 400 млн. долара Google за тайно следене на потребители
Виж още Глобиха с близо 400 млн. долара Google за тайно следене на потребители

Телефонът има и физически privacy switch, който може да изключва микрофона, камерите, Bluetooth и други безжични функции. Това е функция, която рядко се среща при масовите смартфони.

Що се отнася до параметрите, моделът идва с 6.36-инчов Full HD+ AMOLED дисплей с Gorilla Glass, процесор MediaTek Dimensity 7100 и до 12 GB RAM, комбинирана с 256 GB свободно място.

Основната камера е двойна и включва 50 MP основен и 13 MP ултраширок сензор.

Важна подробност е батерията, която е сменяема и има капацитет от 5500 mAh.

Jolla Phone струва 649 евро, а според компанията моделът вече е получил над 10 000 предварителни поръчки. Производство започва по-късно през 2026 г.

Безплатното разширение за браузъра Chrome шпионира разговорите ви с ChatGPT
Виж още Безплатното разширение за браузъра Chrome шпионира разговорите ви с ChatGPT

ИЗБРАНО
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки) Днес
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки)
23944
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео) Лайф
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео)
4181
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее Корнер
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее
6604
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици Бизнес
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици
14849
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола Impressio
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола
6509
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България Trip
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България
606
Класически бутер банички със сирене Вкусотии
Класически бутер банички със сирене
235
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март Zodiac
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март
808
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата Времето
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата
1487