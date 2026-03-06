Все повече устройства подслушват и шпионират потребителите си, но Jolla Phone обещава да е различен телефон

5628 Снимка: Jolla

Финландската компания Jolla представи нов смартфон, който поставя поверителността на първо място. Новият Jolla Phone е насочен към хора, които искат алтернатива на традиционните екосистеми на Google и Apple.

Устройството работи със Sailfish OS - Linux-базирана операционна система, която не изисква Google акаунт и по дизайн не събира потребителски данни.

Jolla Phone няма системно проследяване, няма скрита аналитика и не изпраща данни към рекламни платформи. Тоест информация като уникални идентификатори, история на местоположенията и активност в интернет не се събира на системно ниво.

Един от ключовите проблеми при алтернативните мобилни ОС винаги е бил липсата на приложения. Jolla решава това като позволява на Sailfish OS да стартира Android приложения, така че потребителите да не губят достъп до популярните услуги.

Разбира се, ако самото приложение събира данни, то може да го прави и тук - но операционната система не го прави по подразбиране.

Телефонът има и физически privacy switch, който може да изключва микрофона, камерите, Bluetooth и други безжични функции. Това е функция, която рядко се среща при масовите смартфони.

Що се отнася до параметрите, моделът идва с 6.36-инчов Full HD+ AMOLED дисплей с Gorilla Glass, процесор MediaTek Dimensity 7100 и до 12 GB RAM, комбинирана с 256 GB свободно място.

Основната камера е двойна и включва 50 MP основен и 13 MP ултраширок сензор.

Важна подробност е батерията, която е сменяема и има капацитет от 5500 mAh.

Jolla Phone струва 649 евро, а според компанията моделът вече е получил над 10 000 предварителни поръчки. Производство започва по-късно през 2026 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.