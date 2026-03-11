Промените не са само хардуерни, защото пред себе си имате три чистокръвни AI-смартфона

8358 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Дебюта на новите флагмански смартфони от серията Galaxy S винаги са сред най-очакваните премиери в мобилния свят. С новото поколение Galaxy S26 обаче Samsung прави интересна стратегическа промяна.

Вместо да се фокусира единствено върху хардуерните подобрения, компанията поставя изкуствения интелект в центъра на потребителското изживяване. Новата серия включва три модела - Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra. Всички те комбинират премиум дизайн, едни от най-добрите дисплеи на пазара и най-амбициозната версия на Galaxy AI досега.

Ето какво трябва да знаем за новата серия Galaxy S26 на Samsung и защо Galaxy S26 Ultra е дефиницията на флагман с Android.

Дизайн и екрани

Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Дизайнът на новото поколение следва по-унифицирана концепция от предишните серии. За първи път от години трите модела използват почти идентична дизайнерска линия. Тя се характеризира с плосък преден панел, плосък гръб и плавно заоблени ъгли, но с прави рамки. Най-голямата визуална промяна е при камерата. Вместо отделни обективи, излизащи директно от корпуса, новите модели използват общ "остров" за камерата, което придава по-завършен и подреден вид на гърба на устройството.

Качеството на изработка остава на традиционно високо ниво за серията. Корпусите са тънки и стабилни, а дисплеят е защитен със стъклото Gorilla Armor 2.

Естествено, най-впечатляващият модел е Ultra. Въпреки огромния дисплей той остава сравнително тънък, с дебелина 7.9 мм и тегло 214 грама. Именно той запазва и характерната интегрирана писалка S Pen, която продължава да бъде една от отличителните функции на серията.

Върховият модел Galaxy S26 Ultra предлага впечатляващ 6.9-инчов QHD+ дисплей с адаптивна честота от 1 до 120 Hz и технология Vision Booster, която подобрява видимостта при силна светлина.

Ultra моделът се отличава и с ново хардуерно решение за защита на личното пространство - вграден Privacy Display. Това е система, която ограничава видимостта на екрана отстрани на ниво пиксел, така че съдържанието остава ясно за потребителя отпред, но трудно може да бъде прочетено от хората около него. Подобна функция досега обикновено се постигаше само чрез специални протектори за екрана.

Фото способности

Камерите работят изключително добре при ниски нива на светлина Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Камерата остава ключов елемент на серията. Galaxy S26 и Galaxy S26+ използват познатата конфигурация от три камери - 50 MP основен сензор с 2x оптичен зуум, 12 MP ултраширока камера и 10 MP телефото с 3x оптично увеличение.

Ако търсите нещо отвъд това, то Samsung Galaxy S26 Ultra предлага едни от най-добрите фото способности на пазара.

Ultra-версията разполага с 200 MP основна камера с бленда f/1.4 и 2x оптичен зуум. Към нея се добавят 50 MP ултраширока камера и 50 MP телефото обектив с 5x оптично увеличение и 10x хибриден зуум с качество, близко до оптичното. Допълнително има и 10 MP камера с 3x оптично увеличение.

Във видео режима Ultra въвежда новия професионален стандарт APV за по-ефективна компресия без загуба на качество, както и подобрената Nightography Video технология за по-ясни кадри при слаба светлина. Стабилизацията SuperSteady вече предлага и хоризонтално заключване на кадъра, което е особено полезно при движение, спорт или снимане в динамична среда.

Изкуствен интелект и софтуер

Galaxy S26 е олицетворение на философията за дълбока интеграция на AI в ежедневието ни Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Най-голямата трансформация при серията Galaxy S26 обаче е в софтуера. Всички модели работят с Android 16 и интерфейса One UI 8.5, които въвеждат най-развитата версия на Galaxy AI до момента. Новите функции не просто изпълняват команди, а се опитват да предвиждат нуждите на потребителя.

Функцията Now Nudge например показва контекстуални предложения - точно когато са необходими. Например, предложение за споделяне на снимки от пътуване, ако някой ви попита за тях в чат. Персоналният асистент Now Brief пък събира информация от календара, съобщенията и резервациите и предлага полезни напомняния през деня. Търсенето чрез Circle to Search вече може да разпознава няколко обекта в изображение едновременно, а системата интегрира различни AI асистенти като Bixby, Google Gemini и услугите на Perplexity AI.

Creative Studio пък дава възможност да създавате визуални елементи като стикери, покани или тапети, започвайки само от скица или кратка текстова идея.

В творческите инструменти Photo Assist позволява редактиране на изображения чрез текстови команди. Например, промяна на деня в нощ, добавяне на нови обекти или възстановяване на липсващи части от кадъра.. Функцията за смяна на облекло в снимки добавя още едно ниво на персонализация, като дава възможност за корекции на детайли като петна или нежелани елементи върху дрехи. Document Scan автоматично премахва изкривявания, гънки и нежелани обекти като пръсти в кадъра, за да създаде чисти сканирани изображения. Няколко файла могат да бъдат обединени в един PDF документ, което улеснява дигитализирането на разписки, формуляри и бележки. Всичко това е част от екосистемата на Galaxy AI.

По отношение на сигурността Samsung въвежда редица нови технологии, включително постквантова криптография (PQC) за защита на критични системни процеси. Функции като Call Screening и Privacy Alerts използват машинно обучение, за да предупреждават за потенциални рискове при обаждания или достъп до чувствителни данни. В галерията е добавен и Private Album, който позволява лесно скриване на снимки и видеа.

Хардуер

Samsung Galaxy S26 Ultra в небесносиньо, Samsung Galaxy S26+ в черно и Samsung Galaxy S26 в бяло Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Ultra моделът използва специално оптимизирана версия на процесора Snapdragon, която предлага до 19% по-висока CPU производителност, 24% по-бърза графика и 39% по-мощен AI модул спрямо предходното поколение.

За да се поддържа стабилна работа при високо натоварване, Galaxy S26 Ultra използва нова изпарителна камера и допълнителни термални материали около процесора, които подобряват охлаждането при игри, мултитаскинг или запис на видео. Ultra може да бъде конфигуриран с до 16 GB RAM и впечатляващите 1 TB вътрешно пространство. Galaxy S26 и S26+ работят със Exynos 2600 и разполагат с 12 GB RAM и до 512 GB памет.

Най-мощният модел Galaxy S26 Ultra предлага 5000 mAh батерия и 60 W жично зареждане, което достига приблизително 75% за около 30 минути. Всички модели поддържат и Fast Wireless Charging, както и функцията Wireless PowerShare за споделяне на заряд с други устройства.

Предлагане

Екраните са с AMOLED панел от най-върхово ниво Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Новата серия се предлага в няколко цветови варианта - Виолетов Кобалт, Черно, Бяло и Небесносиньо, както и онлайн ексклузивните Розово злато и Сребристо. Цените започват от около 999 евро за Galaxy S26, 1249 евро за Galaxy S26+ и 1449 евро за Galaxy S26 Ultra.

Устройствата могат да се намерят във всички по-големи специализирани вериги, както и в магазините на трите телеком оператора.

Повече за S26 и S26+ може да научите тук, а за S26 Ultra - тук.