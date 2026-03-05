След дългогодишен правен спор с Epic Games, Google обяви сериозни промени в своя Play Store. Компанията ще намали стандартната комисионна за покупки в приложения до 20%, като се добавят още 5% при използване на собствената платежна система на Google. Освен това се въвежда нова програма за инсталиране на алтернативни магазини - Registered App Stores - която улеснява легитимното и безопасно използване на външни платформи.

Споразумението позволява на Epic Games да върне Fortnite в Google Play глобално и да инвестира в свой собствен Android магазин. Новите комисионни ще влязат в сила до 30 юни 2026 г. за САЩ, Обединеното кралство и Европейската икономическа зона, а по-късно през годините ще обхванат и други пазари като Австралия, Корея и Япония.

Google също така стартира програми за разработчици, включително Apps Experience Program и обновения Google Play Games Level Up, с по-ниски такси за стимулиране на качествени приложения. Epic Games похвали промените, наричайки ги "еволюция към истински отворена платформа с конкуренция между магазини", а CEO Тим Суини ги определи като "по-добра сделка за всички разработчици".

Това решение идва след подобен спор между Epic и Apple за комисионните в App Store, който все още е в съдебна фаза.

