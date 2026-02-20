Изкуственият интелект вече е първата линия на защита срещу злонамерен софтуер в Android екосистемата

Google е спряла над 1,75 милиона приложения, нарушаващи правилата на платформата, още преди да достигнат до потребителите в Play Store през 2025 г. Това става ясно от официален доклад, представен от Виджая Каза, вицепрезидент в Google, отговарящ за доверието в приложенията и екосистемите. Освен блокираните приложения, компанията е премахнала над 80 000 акаунта на разработчици, опитали се да публикуват злонамерен софтуер.

В основата на тази мащабна операция стои изкуственият интелект. Google е внедрила AI модели директно в процеса на преглед и одобрение на приложенията. Макар човешките експерти да продължават да участват в контрола, алгоритмите вече разпознават сложни злонамерени схеми значително по-бързо от ръчна проверка на код. Това позволява на компанията да реагира още преди дадено приложение да бъде достъпно за изтегляне.

Особено сериозен акцент е поставен върху защитата на личните данни. През изминалата година Google е блокирала над 255 000 приложения, които изискват прекомерен достъп до чувствителна информация. За да помогне на разработчиците да избегнат подобни нарушения, компанията предлага инструменти като Play Policy Insights в Android Studio, които сигнализират за потенциални проблеми още по време на разработката.

Борбата със спама също е достигнала нови мащаби. През 2025 г. са блокирани 160 милиона фалшиви оценки и отзиви, включително организирани кампании за "бомбардиране" на приложения с негативни ревюта. Според Google това е предотвратило средно понижение от 0,5 звезди при засегнатите приложения - сериозна разлика в конкурентна среда като Play Store.

Вградената защита Google Play Protect сканира вече над 350 милиарда приложения дневно. Само през 2025 г. са открити 27 милиона нови злонамерени приложения извън официалния магазин. Функцията за блокиране на инсталации от интернет източници обхваща 185 пазара и 2,8 милиарда устройства, като е спряла 266 милиона опита за инсталиране на рисков софтуер. Допълнително, вече не може да бъде изключена защитата по време на телефонен разговор - мярка срещу измамници, които убеждават жертвите си да деактивират сигурността.

