Малките медии губят до 60% от посещенията си, докато чатботовете носят под 1%

Драматичен спад в трафика към уебсайтовете поставя под въпрос бъдещето на онлайн медиите, показват нови данни на Chartbeat, публикувани от Axios.

През последната година Google - основният източник на посещения за огромна част от сайтовете - вече не играе същата роля, а последствията се усещат най-силно при по-малките издатели.

Според анализа трафикът от Google Search към малките сайтове е намалял с цели 60%, докато при средните спадът достига 47%. Дори големите медии не са пощадени - при тях намалението е около 22%.

Паралелно с това и Google Discover, който дълго време беше спасителен канал за новинарски сайтове, отчита спад от 15%.

Очакванията, че изкуственият интелект ще компенсира този срив, засега не се оправдават. Данните показват, че AI чатботовете генерират под 1% от реалните посещения към сайтовете. Макар да насочват потребителите към източници, това се случва рядко и често само за проверка на информация, което води до ниска ангажираност.

Особено тежко е положението при технологичните медии, където спадовете достигат до 85% и повече. В екстремни случаи като Digital Trends загубите стигат 97%, което вече доведе до сериозни съкращения и преструктуриране на редакциите. Това ясно показва, че моделът на трафик, зависим от търсачки, се променя фундаментално.

Въпреки тези данни, Google продължава да твърди, че общият обем на органичните кликове остава стабилен и дори с по-високо качество. Реалността за издателите обаче изглежда различна - с нарастваща зависимост от алтернативни канали като имейли, приложения и месинджъри, които постепенно се превръщат в новия източник на аудитория.

