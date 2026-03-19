Драматичен спад в трафика към уебсайтовете поставя под въпрос бъдещето на онлайн медиите, показват нови данни на Chartbeat, публикувани от Axios.

Google

През последната година Google - основният източник на посещения за огромна част от сайтовете - вече не играе същата роля, а последствията се усещат най-силно при по-малките издатели.

Според анализа трафикът от Google Search към малките сайтове е намалял с цели 60%, докато при средните спадът достига 47%. Дори големите медии не са пощадени - при тях намалението е около 22%.

Паралелно с това и Google Discover, който дълго време беше спасителен канал за новинарски сайтове, отчита спад от 15%.

Очакванията, че изкуственият интелект ще компенсира този срив, засега не се оправдават. Данните показват, че AI чатботовете генерират под 1% от реалните посещения към сайтовете. Макар да насочват потребителите към източници, това се случва рядко и често само за проверка на информация, което води до ниска ангажираност.

Google призна: Никой не знае как ще изглежда търсенето в AI-ерата
Виж още Google призна: Никой не знае как ще изглежда търсенето в AI-ерата

Особено тежко е положението при технологичните медии, където спадовете достигат до 85% и повече. В екстремни случаи като Digital Trends загубите стигат 97%, което вече доведе до сериозни съкращения и преструктуриране на редакциите. Това ясно показва, че моделът на трафик, зависим от търсачки, се променя фундаментално.

Въпреки тези данни, Google продължава да твърди, че общият обем на органичните кликове остава стабилен и дори с по-високо качество. Реалността за издателите обаче изглежда различна - с нарастваща зависимост от алтернативни канали като имейли, приложения и месинджъри, които постепенно се превръщат в новия източник на аудитория.

ИЗБРАНО
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66955
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25585
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9379
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2854
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12454
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
888
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
455
Облачна и дъждовна ще бъде съботата Времето
Облачна и дъждовна ще бъде съботата
0