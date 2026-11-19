От април 2027 г. разработчиците ще трябва да спазват нови стандарти за работа с големи екрани, ако искат да публикуват приложения и актуализации

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Google предприема сериозна стъпка към подобряване на приложенията за сгъваеми смартфони. Компанията обяви нови задължителни изисквания към разработчиците, които ще влязат в сила през април 2027 г. Софтуерът, който не покрива минималните стандарти за адаптация, няма да може да получава нови версии или да бъде публикуван в Google Play. Освен това подобни приложения могат да загубят видимост в магазина.

В основата на промените е стандартът Adaptive Ready, който изисква приложенията да използват пълноценно пространството на разгънатия дисплей, без черни ленти и неправилно мащабиране.

Те трябва да поддържат работа с няколко прозореца и да запазват състоянието си при завъртане, сгъване или разгъване на устройството. Така потребителите няма да губят въведена информация или текущата си работа при преминаване между различните режими на екрана. Промени ще има и в представянето на приложенията в Google Play. Разработчиците ще трябва да предоставят поне три допълнителни екранни снимки, показващи работата на софтуера върху сгъваеми устройства.

Google въвежда и две по-високи нива на оптимизация - Adaptive Optimized и Adaptive Differentiated. Те обхващат по-сложни интерфейси и използването на специфични възможности на сгъваемите конструкции. Приложенията с подобрена адаптация ще получават специални обозначения и по-добро позициониране в магазина.

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Новите правила ще засегнат и мобилните игри, но за тях крайният срок за техническа адаптация е август 2027 г. Изискването за екранни снимки ще важи още от април. В перспектива Google планира да разшири стандартите и към таблети, лаптопи и устройства с Android XR. Целта е приложенията да предлагат еднакво качествено изживяване независимо от големината и формата на екрана.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.