Прекъсванията на мобилния интернет в руската столица вероятно са свързани с тестване на потенциална пълна изолация

Жителите на Москва, където от няколко дни мобилната връзка и интернет работят с прекъсвания, са започнали да проявяват все по-голям интерес към други средства за комуникация, включително радиостанции и пейджъри.

Google Trends отбеляза ръст в броя на търсенията за радиостанции и кабелен интернет. Пикът на търсенията в Google за радиостанции сред московчани е бил на 10 март, когато рязко е нараснал броят на оплакванията за работата на мобилната връзка и интернет. В същия ден жителите на Москва са започнали да търсят информация за кабелен интернет, въпреки че през предходната седмица в града не са били регистрирани подобни търсения.

Увеличение на интереса към пейджъри, радиостанции и стационарни телефони е регистрирал и онлайн магазинът Wildberries. В периода от 6 до 10 март, в сравнение с 6-10 февруари, оборотът на битови радиостанции е нараснал с 27%, на пейджъри за връзка с клиенти и персонал - с 73%, на стационарни телефони - с една четвърт, твърди пресслужбата на компанията.

В същото време експерти отбелязват пред руските медии, че в Москва вече няколко години няма пейджинг инфраструктура и е невъзможно да се използват такива средства за комуникация.

Веригата магазини "Читай-город", от своя страна, съобщава, че в периода от 6 до 10 март в Москва продажбите на хартиени карти (атласи и пътеводители) са нараснали с 48% в сравнение с предходната седмица. Както споделят пред РБК от веригата магазини, най-често са се купували автомобилни карти на Москва и Московска област.

РБК също така съобщава, че в приложението "Яндекс Такси" в Москва се е появил бутон "Поръчай по телефона с плащане в брой" — за случай на прекъсвания на мобилния интернет.

Медиите пишат и за повишеното търсене на MP3 плейъри. Baza свързва това с влезлите в сила от 1 март поправки за забрана на пропагандата на наркотици. Поради новите правила в стрийминг услугите се появиха редактирани произведения, а някои песни или албуми, попадащи под забраната, бяха премахнати. Експертите, анкетирани от BFM.ru, считат, че освен ограниченията, свързани с поправките за забрана на пропагандата на наркотици, ръстът на популярността на MP3 плейърите е свързан и с прекъсванията на мобилния интернет, по време на които стрийминг услугите са недостъпни.

На фона на мащабните прекъсвания в работата на мобилния интернет някои москвичани се радват, че не са се наложило да плащат за паркинг в града.

Столицата на Русия е засегната от широко разпространени прекъсвания на мобилния интернет, като властите изглежда тестват по-нататъшни контролни мерки върху уеб инфраструктурата на страната, пише по темата Блумбърг.

Според данни от услугата за проследяване на прекъсвания Сбой.рф, съобщенията за прекъсвания в Москва, град с над 13 милиона жители, са започнали в началото на миналата седмица и се засилиха през следващите дни.

Докато москвичани се оплакват от нестабилни връзки или пълна загуба на услуги от най-големите мобилни оператори и прекъсвания на Wi-Fi в метрото на града, властите не са дали пълно обяснение за прекъсването.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред държавните медии в сряда, че ограниченията върху мобилните комуникации в столицата ще останат, докато е необходимо "да се гарантира безопасността на гражданите" поради украински атаки.

Регионалните власти все по-често прибягваха до временни прекъсвания на мобилния интернет през 2025 г. на фона на заплахите от дронове от страна на Украйна. В някои райони достъпът до мобилни данни беше прекъснат за седмици.

Но значителни смущения в Москва не са наблюдавани от май, когато столицата отблъсна масирана атака с дронове преди военния парад по случай Деня на победата, на който присъстваха световни лидери, включително китайският президент Си Цзинпин.

Мобилният трафик съставлява приблизително 50% до 70% от цялото интернет използване в Русия, а според в. "Комерсант" бизнесът в столицата е претърпял загуби в размер на 5 милиарда рубли (55 милиона долара) за пет дни. Настоящите прекъсвания в Москва са засегнали особено куриерските услуги, приложенията за превоз, операторите на споделени автомобили и търговците на дребно, пише вестникът.

Все пак жителите на Москва съобщават, че по време на прекъсването достъпът до одобрените от правителството "бели списъци" с платформи за основни услуги все още е бил възможен, което може да означава, че властите тестват как би функционирала системата по време на по-широки прекъсвания.

Системата с "бели списъци" не е уникална. Иран многократно е ограничавал глобалния достъп до интернет по време на периоди на нестабилност и в настоящата война с Израел и САЩ, като е запазвал отворени избрани вътрешни услуги като банкови и правителствени портали чрез контролирана от държавата мрежа.

Миналата година президентът на Русия Владимир Путин нареди на правителството да разработи ограничения за софтуерни и комуникационни услуги от страни, които Русия счита за неприятелски настроени. Оттогава правителството натиска руснаците да приемат държавно управлявано "суперприложение" на име Max, създадено по модела на китайското WeChat, което според критиците оставя потребителите уязвими за наблюдение от руските служби за сигурност.

