HONOR Magic V6: Сгъваемият флагман, който издържа на бързия ни ритъм
Сигурни сме, че поне веднъж сте преживявали технологичния кошмар: телефонът ви да угасне точно в средата на важна онлайн среща, на гейта преди полет или докато довършвате онзи дълъг имейл, който пишете от три дни и чиято загуба би ви докарала екзистенциална криза. Забързаният ритъм на живот често не ни оставя време дори за нещо толкова базово като зареждането на устройството. Между отговорностите, срещите и безкрайните известия, зарядното обикновено е последното нещо в ума ни.
Особено през лятото, когато жонглираме между дистанционната работа, крайните срокове и опитите да задържим децата далеч от белите на плажа. Но новата сгъваема звезда на технологичния небосвод - HONOR Magic V6 - е тук, за да спре тази драма веднъж завинаги.
Лаптопът ви вече е официално "пенсиониран"
HONOR Magic V6 не е просто телефон - той е мобилен център за продуктивност, който в много сценарии може напълно да замени тежкия лаптоп. Задвижван от брутално мощния 3-нанометров процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5, комбиниран с ултрабърза LPDDR5X RAM и UFS 4.1 памет, този смартфон буквално "лети".
Благодарение на функциите Fast Flex и MultiFlex, неговият огромен 7,95-инчов вътрешен дисплей се трансформира в работно пространство на компютърно ниво. Можете да отворите три приложения едновременно - например да преглеждате сложна Excel таблица, да отговаряте на колеги в Slack и да държите окото си върху видеовръзката на срещата. И всичко това, докато сте се облегнали на шезлонга. И двата екрана поддържат адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz, което прави скролването плавно като морски бриз.
Ако сте фенове на Apple продуктите, но искате най-добрия сгъваем екран на пазара - няма проблем. Функциите HONOR Share и Quick Share позволяват безпроблемно свързване и прехвърляне на файлове с Mac, iPhone, AirPods или Apple Watch с едно докосване.
Когато работният ден приключи (или просто имате нужда от 30 минути тишина), същият този огромен екран се превръща в перфектния плажен аниматор за вас или за децата. Благодарение на пиковата яркост от до 5000 нита на вътрешния екран и 4320Hz PWM затъмняване, очите са защитени, а картината е кристално ясна дори под най-жаркото слънце. Няма нужда да криете екрана под кърпата, за да се види какво се случва във филмчето или в Instagram Reel-a.
24 часа свобода: Забравете за страха от падащата батерия
По време на реални тестове, HONOR Magic V6 лесно издържа 24 часа интензивна употреба без нужда от дозареждане. Неговата гигантска 6660mAh батерия лесно "издържа" и най-натоварените бизнес дни, подпомагана от задвижвания от AI чип HONOR E2 Power Enhanced, който оптимизира енергията според вашите навици.
Ако трябва да сме честни, няма по-добро чувство от това да знаеш, че телефонът ти няма да те предаде в нито една ситуация - независимо дали е важна бизнес среща или цял ден навън на 30+градуса, докато обикаляш улиците на нов град и непрекъснато включена навигация. В свят, в който сме постоянно в движение, надеждната батерия не е просто техническа спецификация - тя е едно безпокойство по-малко и чиста свобода да се фокусираш върху това, което наистина има значение.
Дизайнерско бюжу в джоба и ексклузивна оферта в България
Освен че е технологичен звяр, HONOR Magic V6 е и истинско дизайнерско бижу, което няма да тежи в летния ви гардероб. Забравете за онези сгъваеми телефони, които изглеждат като тухла в джоба на късите ви панталони - тук говорим за едва 9.00 мм дебелина в сгънато състояние и невероятните 4.1 мм в разгънато, при тегло от едва 224 грама.
Моделът вече е наличен в търговската мрежа в България при всички официални партньори на бранда и се предлага в три изключително стилни цвята - червен, черен и златен, с избор между премиум веган кожа и изтънчен фибър финиш.
И най-добрата новина за финал: до 30 юли 2026 г. сгъваемият флагман може да бъде закупен на специална намалена цена от 2099 евро (4105.29 лева), което е с 200 евро отстъпка от стандартната. Заедно с телефона получавате и страхотен подарък - смарт часовник HONOR Watch 6 в черен цвят, както и 12-месечна застраховка HONOR Care+ за безплатна еднократна подмяна на екраните при инцидент. Защото, нека сме честни, на плажа се случват и по-непредвидени неща от това да ви свърши коктейлът.
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