Моделът се разгъва с екран до размерите на таблет

930 Снимка: Huawei

Китайския технологичен гигант"Хуавей" (Huawei) пусна на пазара нова версия на основния си модел сгъваем смартфон в опит да защити лидерската си позиция на китайския пазар за смартфони от висок клас срещу "Епъл" (Apple) и "Сяоми" (Xiaomi), предаде Ройтерс.

Новият "Мейт ЕксТи2" (Mate XT2) се разгъва два пъти, за да се превърне в екран с размерите на таблет, и е оборудван с новия чип "Кирин 9050 Про" (Кirin 9050 Pro) на "Хуавей".

Концернът посочва, че дизайнът на чипа му позволява да осигурява по-голяма изчислителна мощност при по-ниска консумация на електроенергия, което помага на компанията да преодолее американските ограничения за достъп до съвременни технологии.

Конкурентната "Сяоми" (Xiaomi) ще представи собствения си сгъваем телефон по-късно днес, а "Епъл" (Apple) ще разкрие най-новата си серия "айФон" (iPhone) в сряда, информира БТА.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Мейт ЕксТи2" се отличава с подобрен механизъм за сгъване, повишена водоустойчивост, както и опционален екран, който не позволява на околните да виждат какво се показва на дисплея на потребителя. Устройството разполага и с подобрени камери и, според тестове на компанията, с 42 процента по-добра обща производителност в сравнение с предшественика си.

"Хуавей", която не продава продукти в САЩ поради санкциите на Вашингтон, е лидер на китайския пазар на смартфони с дял от 22,6 процента през второто тримесечие, изпреварвайки "Епъл", който държи 18,1 процента, и "Сяоми" с неговиет 12,4 процента, според консултантската компания Ай Ди Си.

"Хуавей" доминира още по-силно в сегмента на сгъваемите телефони, като през второто тримесечие компанията е осигурила 68% от доставките на този тип устройства в Китай.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.