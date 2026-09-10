Първият сгъваем iPhone се справя добре с един от основните проблеми на този тип устройства, но гънката не е напълно невидима

2530 Снимка: Apple

Първият сгъваем смартфон на Apple вече е представен, а първите видеа с реални устройства показват как компанията се е справила с един от основните проблеми при този тип телефони - гънката в средата на вътрешния дисплей.

В определени ситуации гънката на iPhone Duo се вижда ясно. Това се забелязва най-вече при гледане отстрани или под определен ъгъл. При директен поглед към екрана обаче тя почти изчезва за невъоръжено око.

Първите видеа от Apple Park показват, че решението на Apple вероятно има известно предимство пред това при основния конкурент Samsung Galaxy Z Fold8. И двата смартфона използват титаниева плоча в долната част на дисплейния модул. Тя трябва да намали натоварването върху екрана и да помогне за изглаждането на зоната на сгъване.

Apple използва и нанотекстурна повърхност за вътрешния дисплей на iPhone Duo. Материалът има матово покритие и отразява значително по-малко светлина от лъскавите панели. Това допълнително намалява видимостта на гънката.

Компанията е добавила и устойчиво на надраскване покритие върху нанотекстурната повърхност. То трябва да предпазва дисплея при ежедневна употреба.

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Напълно премахване на гънката при сгъваем дисплей остава трудно техническо предизвикателство. Панелът постоянно преминава през цикли на сгъване и разгъване, което създава физическо натоварване в една и съща зона.

При iPhone Duo този ефект вероятно ще се променя с времето. При натрупване на повече цикли на сгъване гънката може да стане по-забележима. Това обаче ще може да бъде оценено по-точно едва след продължителна употреба на телефона.

Първите впечатления показват, че Apple не е успяла да направи гънката напълно невидима. Компанията обаче изглежда е намерила ефективен начин да я направи трудно забележима при нормално гледане на екрана.

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