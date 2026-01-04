Иран ограничи достъпа до интернет на фона на протестите в цялата страна
Трафикът на данни е спаднал с около 35 процента
Иран ограничи достъпа до интернет на фона на продължаващите протести в цялата страна, като според иранския в. "Етемад" трафикът на данни е спаднал с около 35%, предаде ДПА.
Агенцията се позовава на информация на американската ИТ компания за интернет инфраструктура "Клаудфлеър" (Cloudflare), съобщи БТА.
В социалните мрежи в Иран се появиха съобщения за "продължителни" прекъсвания и опасения, че международният достъп до интернет скоро може да бъде изцяло прекъснат.
От седмица насам Иран е разтърсен от политически протести. Първоначално демонстранти протестираха в столицата Техеран срещу икономическата политика на правителството, но тези протести бързо се превърнаха в общонационални вълнения.
В допълнение към лозунгите, насочени срещу сегашното иранско ръководство, много демонстранти призовават за възстановяване на монархията, която бе свалена от Ислямската революция в Иран през 1979 г., отбелязва ДПА.
Най-малко седем души са загинали по време на разрастващите се протести в цял Иран през последните дни. В четвъртък американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ ще "спасят" протестиращите, ако Иран продължи "да убива", а Техеран го призова "да бъде внимателен".
Иранският президент Масуд Пезешкиан обяви, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде "суров" и "разубеждаващ".