Компанията има 60 дни да деактивира функцията по подразбиране и да търси съгласието на клиентите на "Андроид"

2827 Снимка: АП/БТА

Италианската агенция за защита на личните данни съобщи, че е наложила глоба на "Мета Платформс" (Meta Platforms) в размер на 805 милиона евро (887 милиона долара) за това, че компанията е получила достъп до снимки и видеоклипове на потребители на "Андроид" (Android), без да има тяхното съгласие или да ги е уведомила, предаде Ройтерс.

В изявление агенцията посочи, че е установила, че "Мета" е имала този достъп чрез функция на "Фейсбук" (Facebook), предлагаща съдържание от личните галерии на потребителите, което те биха могли да публикуват.

"Мета" има 60 дни, за да деактивира тази функция по подразбиране и да поиска съгласието на потребителите поотделно, добави органът, предаде БТА.

Разследването, започнало през 2025 г., не е обхващало евентуалното използване на съдържанието за обучение на модели на изкуствен интелект - практика, която технологичната компания е отрекла.

Италианският орган добави, че си запазва правото да оцени отделно нова функция, пусната през 2026 г., която позволява съдържанието от галериите на потребителите да се обработва в облака.

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Глобата е равна на около 0,47 на сто от глобалните приходи на групата, посочи органът.

В началото на ноември американската технологична компания обяви, че набира 15 млрд. долара чрез доларова облигационна емисия в пет транша, за да финансира ускорените си инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.

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