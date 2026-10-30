DigitalK101 класира А1 начело на технологичните компании и на секторните класации за телекомуникационни услуги, цялостна системна интеграция и съответно на хардуер и на услуги, доставчици на хардуер

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А1 се нарежда на първо място сред телекомите и 12-та поред сред най-големите компании в България. Компанията посвещава много усилия в грижа за дигитализацията на бизнеса в страната и резултатите ѝ през 2025 г. я поставят начело като най-голямата технологична компания в страната и лидер в системната интеграция. Това показват данните на престижните класации К100 и DigitalK101 на "Капитал".

"Тази награда ни е особено ценна, защото преди 8 години дори не бяхме част от класацията на най-големите технологични компании, а сега сме начело. Компаниите ни поверяват системи, от които зависи ежедневната им работа. Това изисква да разбираме бизнеса им и да поемаме отговорност за целия проект — от избора на решение до внедряването и поддръжката. Резултатите ни през 2025 година показват мащаба на тази работа.Приемам отличието от името на колегите, които я вършат всеки ден", заяви Иван Иванов, старши директор "Корпоративни продажби" в А1, който прие наградата на церемонията К100.

А1 оглави пет секторни категории в Digitalk101, сред които класациите за: най-голям доставчик на телекомуникационни услуги, лидер в системната интеграция - като цяло и съответно на хардуер и на услуги, както и водещ доставчик на хардуер. За това допринасят значително развитие на ICT решенията за бизнеса. В сферата на услугите за киберсигурност и мрежова защита A1 генерира двуцифрен ръст на приходите и затвърди позицията си на водещ доставчик в областта на защитата на корпоративната информационна средав България. Като технологичен партньор на хиляди компании в България, през 2025 година А1 подпомогна успешната подготовка на бизнес системи за преминаване към еврото. Ключова роля в този процес имаха експертността на екипите и съчетаването на SAP решения, телекомуникационни и ICT услуги.

Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби“ в А1 (вдясно) Снимка: A1

Класацията Digitalk 101 представя обективна картина на технологичния сектор в България въз основа на информация от компаниите, публични източници и регулаторни органи, както и на финансовите отчети в Търговския регистър. Тя обхваща регистрирани в страната нефинансови дружества с основна дейност в областта на информационните и комуникационните технологии. Подреждането е според общите им приходи за 2025 г. и служи като надежден ориентир за мащаба и развитието на ICT индустрията у нас.