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Италианските тайни служби, специалното подразделение на италианската полиция Отдел за общи разследвания и специални операции, пощенската полиция, граничната полиция и Националната агенция за киберсигурност работят съвместно за установяването на извършителите на киберзаплахите, които засягат Европа и Италия, пише италианското издание "Ти Джи Ком 24", цитирано от БТА.

Атаките обхващат все по-разнообразни обекти - от хладилните камери на супермаркети и хранилищата за кръвни банки до училища и фалшиви сигнали за бомби на борда на самолети. Опасенията са, че опитите за саботаж могат да засегнат още по-чувствителни обекти.

Сред инфраструктурите, смятани за най-застрашени, са болниците, където компютърните системи са свързани и с устройства и процеси, от които зависи спасяването на човешки живот, както и водоснабдителните мрежи и резерви. Като потенциални мишени се посочват още електрическите и енергийните мрежи, транспортът, рафинериите, банките, застрахователните компании и държавните предприятия, които управляват лични, данъчни и здравни данни.

Италианската Национална агенция за киберсигурност отправи нов призив за проверка и актуализиране "с максимална спешност" на системите за сигурност на устройствата, използвани за управление и контрол на индустриалните процеси.

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Сред препоръчваните мерки са също засилване на сигурността на отдалечения достъп чрез VPN връзки и въвеждане на многофакторна автентикация.

Сред инцидентите, които са породили най-голяма тревога, е случаят във Франция, при който хакери вероятно са манипулирали в три регионални центъра системите за регулиране на температурата в съоръженията за съхранение на плазма и кръвни банки. Температурните стойности вероятно са били променени от минус 30 до плюс 110 градуса. Системата за контрол обаче е успяла да се намеси.

В тази връзка Националният център по трансфузионна медицина на Италия е призовал италианските структури за кръвопреливане към повишена бдителност.

Опасенията засягат и болниците в Италия. Много от техните цифрови системи са свързани с жизненоважно медицинско оборудване, използвано за лечението на пациентите, като апарати за изкуствено дишане, пейсмейкъри и апарати за хемодиализа.

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