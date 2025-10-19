Министерството на държавната сигурност е открило доказателства още от 2022 г., за шпионаж на мобилните устройства и мрежовите системи на персонала

1611 Снимка: iStock by Getty Images

Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часово време на страната, предупреждавайки, че сериозни нарушения биха могли да нарушат комуникационните мрежи, финансовите системи, електрозахранването и определянето на международното стандартно време, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Агенцията за национална сигурност на САЩ е извършвала кибератака срещу Националния център за часово време от години, съобщи Министерството на държавната сигурност на Китай в изявление.

Министерството заяви, че е открило доказателства още от 2022 г., за шпионаж на мобилните устройства и мрежовите системи на персонала в центъра.

Американската разузнавателна агенция е "използвала уязвимост" в услугата за съобщения на чуждестранна марка смартфони, за да получи достъп до устройствата на служителите, съобщи министерството, без да назовава марката.

Националният център за часово време е изследователски институт към Китайската академия на науките, който генерира, поддържа и излъчва китайското стандартно време.

Разследването на министерството установи също, че САЩ са предприели атаки срещу вътрешните мрежови системи на центъра и са се опитали да атакуват високопрецизната наземна система за измерване на времето през 2023 и 2024 г.

Посолството на САЩ в Пекин не отговори веднага на искане за коментар, отбелязва Ройтерс.

Китай и САЩ все по-често си разменят обвинения в кибератаки през последните няколко години, като всяка от тях представя другата като основна киберзаплаха.

