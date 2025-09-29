Китай предприе нов ход в конкуренцията със САЩ за привличане на висококвалифицирани кадри, като обяви, че ще въведе специални визи тип K за учени и инженери. Те ще позволят на специалистите да живеят и работят в страната, дори без предварителна покана от работодател. Решението идва дни след като президентът Доналд Тръмп предложи нова схема за визите H-1B, която би оскъпила достъпа на чужденци до американския пазар на труда.

Китай

Новите визи ще дадат възможност на кандидати да търсят работа на място в Китай, макар че няма да отварят врата към гражданство. Анализатори коментират, че това е повече сигнал с пропаганден оттенък, отколкото реална икономическа реформа, тъй като делът на имигрантите в страната остава под 1% от населението. В същото време езиковата бариера и напрежението със съседна Индия ограничават шансовете значителен поток от кадри да се пренасочи към Поднебесната.

Исторически Китай залага предимно на вътрешните си ресурси и на т.нар. "репатрианти" - етнически китайци, които се завръщат с чуждестранно образование и опит. Те често получават сериозни субсидии и финансови облекчения, включително плащания до 700 000 долара. Въпреки това местният пазар остава силно самодостатъчен и ограничено отворен за външни кадри.

Затова новата инициатива е възприемана повече като политически ход в глобалната визова надпревара със САЩ, отколкото като инструмент за реално икономическо развитие. Очакванията са, че дори ако привлече отделни специалисти, масово пренасочване на таланти към Китай е малко вероятно.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30060
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21207
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15540
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8984
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3736
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1857
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3632
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
37
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1799