441 Снимка: iStock by Getty Images

Китай предприе нов ход в конкуренцията със САЩ за привличане на висококвалифицирани кадри, като обяви, че ще въведе специални визи тип K за учени и инженери. Те ще позволят на специалистите да живеят и работят в страната, дори без предварителна покана от работодател. Решението идва дни след като президентът Доналд Тръмп предложи нова схема за визите H-1B, която би оскъпила достъпа на чужденци до американския пазар на труда.

Новите визи ще дадат възможност на кандидати да търсят работа на място в Китай, макар че няма да отварят врата към гражданство. Анализатори коментират, че това е повече сигнал с пропаганден оттенък, отколкото реална икономическа реформа, тъй като делът на имигрантите в страната остава под 1% от населението. В същото време езиковата бариера и напрежението със съседна Индия ограничават шансовете значителен поток от кадри да се пренасочи към Поднебесната.

Исторически Китай залага предимно на вътрешните си ресурси и на т.нар. "репатрианти" - етнически китайци, които се завръщат с чуждестранно образование и опит. Те често получават сериозни субсидии и финансови облекчения, включително плащания до 700 000 долара. Въпреки това местният пазар остава силно самодостатъчен и ограничено отворен за външни кадри.

Затова новата инициатива е възприемана повече като политически ход в глобалната визова надпревара със САЩ, отколкото като инструмент за реално икономическо развитие. Очакванията са, че дори ако привлече отделни специалисти, масово пренасочване на таланти към Китай е малко вероятно.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.