427 Снимка: iStock by Getty Images

Лидерите на Европейския съюз искат въвеждането на изискване за минимална възраст за потребителите на социалните платформи като "ТикТок" и "Инстаграм", предадоха ДПА и БТА.

Минималната възраст за достъп до социални медии се счита за важна за защитата на непълнолетните, според заключенията, приети след снощната среща на високо равнище ЕС в Брюксел.

Според документа, поверителността и националните компетенции трябва да се зачитат. Държавите членки призоваха Европейската комисия да приложи Акта за цифровите услуги и неговите насоки за защита на непълнолетните.

Усилията за техническо прилагане на такива възрастови прагове неизбежно биха включвали самите платформи. Определянето и прилагането на такива правила обаче е изключително в правомощията на Европейската комисия.

Противно на някои предложения, които в момента се обсъждат в Германия, отделните държави членки няма да могат да налагат допълнителни задължения на големите платформи, като например проверки на възрастта. Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС".

Решенията дали и до каква възраст социалните мрежи трябва да бъдат ограничени за непълнолетни лица могат да останат в рамките на националната компетенция.

Държавите от ЕС също така потвърдиха, че системите с изкуствен интелект, които позволяват създаването на интимни изображения без съгласие или материали за сексуално насилие над деца, трябва да бъдат забранени.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.