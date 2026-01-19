Потребителите, които все още работят с по-стари издания на Windows 10, са приканени да инсталират първата актуализация за 2026 г., съобщава списание PCWorld.

Още по темата

Пакетът KB5073724 вече е достъпен за системите Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2. За инсталирането му е необходима регистрация в програмата Extended Service Updates (ESU), тъй като Microsoft прекрати предоставянето на регулярни пачове за тази операционна система на 14 октомври.

В публикацията се посочва, че актуализацията не добавя нови функции, но Microsoft все пак препоръчва тя да бъде инсталирана възможно най-бързо. По информация на журналистите пакетът включва подобрения, свързани със защитеното зареждане на системата.

Освен това екипът, който разработва Windows, е премахнал от системата няколко остарели и потенциално опасни драйвера, сред които agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys и smserial.sys. Подобни компоненти могат да представляват риск за сигурността на устройствата.

Към момента на публикуване Microsoft не е установила проблеми, които биха могли да причинят неуспешна инсталация на актуализацията KB5073724 на потребителските компютри, пише PCWorld.

На 24 декември 2025 г. главният инженер Гален Хънт съобщи за плановете на Microsoft да прехвърли софтуерния си код към езика Rust. Отбелязано беше, че тази задача ще се изпълнява основно от ИИ-агенти.

