Microsoft пусна ESU актуализация KB5073724 за Windows 10 21H2, LTSC 2021 и 22H2, с подобрения в сигурността и премахнати рискови драйвери

247 Снимка: iStock by Getty Images

Потребителите, които все още работят с по-стари издания на Windows 10, са приканени да инсталират първата актуализация за 2026 г., съобщава списание PCWorld.

Още по темата Microsoft спира поддръжката на Windows 10. Има ли какво да направим?

Пакетът KB5073724 вече е достъпен за системите Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2. За инсталирането му е необходима регистрация в програмата Extended Service Updates (ESU), тъй като Microsoft прекрати предоставянето на регулярни пачове за тази операционна система на 14 октомври.

В публикацията се посочва, че актуализацията не добавя нови функции, но Microsoft все пак препоръчва тя да бъде инсталирана възможно най-бързо. По информация на журналистите пакетът включва подобрения, свързани със защитеното зареждане на системата.

Освен това екипът, който разработва Windows, е премахнал от системата няколко остарели и потенциално опасни драйвера, сред които agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys и smserial.sys. Подобни компоненти могат да представляват риск за сигурността на устройствата.

Към момента на публикуване Microsoft не е установила проблеми, които биха могли да причинят неуспешна инсталация на актуализацията KB5073724 на потребителските компютри, пише PCWorld.

На 24 декември 2025 г. главният инженер Гален Хънт съобщи за плановете на Microsoft да прехвърли софтуерния си код към езика Rust. Отбелязано беше, че тази задача ще се изпълнява основно от ИИ-агенти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.