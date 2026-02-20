В няколко български компании предстои да заработят AI търговци от ново поколение, способни напълно автоматизирано да приемат поръчки, да отговарят на клиентски запитвания и да реализират продажби по всяко време на денонощието. Те са част от новия Operator.net на фирма ERP.BG, който може да бъде както търговец, така и офис мениджър, HR специалист, диспечер, снабдител, анализатор или да заема друга бизнес роля. Той представлява всеобхватен изкуствен интелект, който познава процесите в дружеството много добре, може да управлява изцяло вградената ERP система, както и да предлага и подпомага извършването на промени по конфигурацията.

Операторът ще бъде достъпен за всички клиенти на софтуерната компания през февруари. Oт една страна той е пълноценен AI агент, способен не само да информира потребителите, а и да върши работа, съобразявайки се с наличните бизнес процеси, документи, зависимости и история. Той обаче е и нещо много повече - цялостна платформа, която може да се използва от други AI агенти и инструменти, но и да действа самостоятелно при различни събития. Своеобразна операционна система, която може да извършва задачи чрез прост разговор.

Концептуална промяна в сектора

"Системите за управление на бизнеса вече навлизат в новата ера, в която акцентът не е върху софтуера, а върху AI агентите, които вършат реална работа. Тяхното предимство е, че работят в защитената среда на ERP системата, но я надграждат с множество нови възможности и очаквам навлизането им да промени изцяло индустрията. Клиентите ще получат всички ползи от ERP-то, но няма изобщо да им се налага да работят с него. То на практика ще бъде невидимо" - споделя Иван Аржентински, основател на ERP.BG.

AI съпорт, търговец, снабдител, консултант, мениджър и още ...

Новосъздаденият Operator вече е тестван като специалист по поддръжка на клиентите и е имал сериозен успех при обработването на запитвания. Той може пълноценно да се занимава и с продажби, препоръчвайки различни продукти или пакети от продукти, според предварително посочен бюджет и отговаряйки на клиентски въпроси. Нещо повече - той може да прави това 24 часа в денонощието и седем дена в седмицата, без да спи, защото на практика "живее" в самото ERP.

Операторът би могъл също да извършва и комплексни дейности, включително да отговаря на имейли, да разработва и имплементира нови бизнес процеси, да решава различни сложни проблеми и дори да подпомогне внедряването на ERP система. Дейностите не се ограничават до тук и могат да включват всевъзможни други роли, специфични за различни сектори на икономиката. Новият Operator може да се използва във всеки аспект на бизнеса, защото е свързан дълбоко с данните и логиката на софтуера. Нещо повече - за разлика от традиционните ERP решения, които често се настройваха еднократно, той позволява те да се променят непрекъснато, адаптирайки се гъвкаво към пазарните флуктуации.

"Едно от основните предимства, позволяващи на нашия екип да създаде подобен всеобхватен интелект, е че от години инвестираме в превръщането на ERP системата в пълноценна бизнес операционна система. Именно тя е средата, в която тази промяна е възможна и ни позиционира по най-добрия начин в условията на една от най-значимите промени в индустрията" - добавя още Иван Аржентински.

Повече информация за Operator.net е достъпна ТУК>>>

