Доверие-Брико получи специалната награда в петото юбилейно издание на конкурса за иновативни технологични проекти, организиран от А1 и Икономедиа

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За пета поредна година Transform IT Awards отличи компаниите, които превръщат технологичните иновации в реални бизнес резултати и задават посоката на дигиталната трансформация в България. Големите победители в юбилейното издание на организирания от А1 и Digitalk конкурс за иновативно прилагане на технологиите, който се проведе под надслов "Еволюция на дигиталната трансформация", са Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind. Специалната награда на журито получи Доверие-Брико за проекта си за интеграция на електронни етикети.

"Отличените проекти показват, че българските компании все по-успешно превръщат технологиите в конкретни резултати - по-висока ефективност, по-добро клиентско преживяване и нови възможности за развитие. В А1 подкрепяме този процес чрез инвестиции в инфраструктура, иновации и експертиза. Transform IT Awards е нашият начин да дадем видимост на организациите, които задават посоката на дигиталната трансформация и създават стойност чрез технологии", заяви Божидар Банчев, директор "ICT и инфраструктура" в А1.

Божидар Банчев, директор "ICT и инфраструктура" в А1 и член на журито на Transform IT Awards (вдясно) и Ивайло Станчев, главен редактор на Капитал, откриха церемонията за награждаване на победителите в конкурса Снимка: A1

С първо място в категория "ИТ решение, внедрено в организацията" беше отличена Пощенска банка за проекта "AI Loan Administration". Иновативното решение използва генеративен изкуствен интелект, обработка на естествен език, компютърно зрение и роботизирана автоматизация, за да трансформира начина, по който се обработват кредитни операции. Системата автоматично анализира неструктурирана комуникация по електронна поща, извлича ключова информация и я преобразува в структурирани данни, които се подават към автоматизирани работни потоци за изпълнение на съответните банкови процеси. По този начин проектът значително повишава ефективността, намалява ръчната обработка и създава предпоставки за по-бързо и прецизно обслужване на клиентите.

Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1, връчи наградата на екипа на Пощенска банка, победители в категория „ИТ решение, внедрено в организацията“ Снимка: A1

В категория "Вътрешни решения" проектът, отличен с първо място, е Sirma.AI Enterprise Platform на Сирма Груп Холдинг - интелигентна екосистема от AI агенти за автоматизация на ключови корпоративни процеси. Решението демонстрира измерим ефект в различни бизнес функции, като съкращава времето за подбор на кадри с 65% чрез автоматизирано съответствие на кандидатите и AI интервюта, подобрява точността на проектното планиране с 50% и ускорява изпълнението на съвместни проекти с близо 40%. Платформата допринася и за по-ефективен маркетинг с ръст на конверсиите от около 30%, както и за значително оптимизиране на правните процеси, където управлението на договори и достъпът до информация се ускоряват с над 70%, освобождавайки ресурс за дейности с по-висока добавена стойност.

Ethermind спечелиха първо място в категория „Стартъп“ в петото издание на Transform IT Awards Снимка: A1

Със специална награда на журито беше награден проектът на Доверие-Брико за интеграция на електронни ценови етикети (ESL) в търговските обекти на веригата Mr. Bricolage. Проектът обхваща дигитализацията на над 100 000 артикула и заменя традиционните хартиени етикети с интелигентна система за автоматизирано управление на цените, която осигурява по-висока точност на информацията, оптимизира работата на служителите и подобрява клиентското изживяване. Решението включва автоматично визуализиране на цените в левове и евро, подпомагайки подготовката за въвеждането на еврото в България, като същевременно допринася за намаляване на хартиените отпадъци и подкрепя целите на компанията за устойчиво развитие и дигитална трансформация.

Доверие-Брико получиха специалната награда на журито на Transform IT Awards 2026 Снимка: A1

Участниците кандидатстваха с проекти в трите конкурсни категории "ИТ решение, внедрено в организацията", "Вътрешни решения" и "Стартъп". Те бяха оценявани по специално разработена от Price Waterhouse Cooper методология, основана на четири основни критерия: "Стратегия и визия", "Имплементация, ефективност и резултати", "Иновативност и креативност" и "Въздействие и перспективи за развитие". Сред членовете на журито са опитни лидери в сферата на иновациите, представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, стартъп общността и др.