Намеренията на САЩ да придобият Гренландия са се отразили косвено на пазара на приложения в Дания, под чийто контрол е острова. Датският App Store обслужва потребители както в Гренландия, така и в Дания, като същото важи и за Google Play. През последните два дни се наблюдава ръст в изтеглянето на "анти-американски" апликации.

Ръстът на изтеглянията идва на фона на това, че датските потребители организират масов бойкот на американски продукти, който включва също отказ от пътувания до САЩ и прекратяване на абонаменти за американски стрийминг услуги, като Netflix.

Както в iOS, така и в Android, две приложения - NonUSA и Made O'Meter - влязоха в топ 10 този месец, според нови данни на доставчика на пазарни анализи Appfigures.

NonUSA стана приложение №1 в сряда, след като предния ден скочи от №6, а на 9 януари беше чак №441. Приложението е специално създадено, за да позволява на потребителите да бойкотират американски продукти в ежедневието си. За да го използват, те сканират баркодовете на продуктите и виждат информация за произхода им на своя iPhone. Приложението също така предлага местни датски алтернативи, които могат да бъдат закупени вместо тях.

В момента петте най-големи пазара на приложението са Дания, Норвегия, Швеция и Исландия, което показва своеобразен северен (скандинавски) съюз в бойкота на американски продукти.

Made O'Meter, което е налично както за iOS, така и за Android, има по-малко разпространение, но вече е приложение №5 в App Store.

Взети заедно, средните дневни изтегляния на NonUSA за iOS, Made O'Meter за iOS и Made O'Meter за Google Play са нараснали с 867% (или около 9,7 пъти) през последните седем дни в сравнение с предходната седмица.

Разбира се, броят на ежедневните изтегляния в датския App Store е сравнително малък в сравнение с по-големи пазари като САЩ. В Дания са достатъчни само няколко хиляди изтегляния за един ден, за да се достигне върхът на класацията. Общо датският iOS App Store отчита около 200 000 изтегляния дневно за всички приложения, отбелязват от Appfigures.

Сред другите приложения, които в момента са в топ 10 на датския App Store, са туристическото приложение Rejsekort (вероятно полезно за хора, които пренасочват пътуванията си), както и други местни услуги. Сред американските приложения в челната класация се намират Shop, ChatGPT и Microsoft Authenticator.

