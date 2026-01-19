3159 Снимка: pixabay

Съединените щати преживяват най-значителния ръст на потреблението на електроенергия за последния четвърт век, като основният двигател зад тази тенденция са центровете за данни. Американската агенция за енергийна информация отчита, че търсенето на електроенергия на вътрешния пазар расте с темпове, каквито не са наблюдавани от началото на 2000-те години, а зад това стои експлозивното развитие на изчислителните мощности за облачни услуги и изкуствен интелект.

Според краткосрочната енергийна прогноза на агенцията, потреблението на електроенергия в САЩ ще нарасне с 1% през тази година и с още 3% през 2027 г. Това ще отбележи първия четиригодишен период на последователен ръст от 2007 г. насам и най-силния подобен цикъл от 2000 г. Този устойчив натиск върху електроенергийната система съвпада с плановете на американските комунални компании да осигурят до 160 гигавата нови мощности за големи индустриални потребители до 2037 година.

Производството на енергия в САЩ продължава да се опира силно на природния газ, като добивът му се очаква да надхвърли 3 милиарда кубични метра на ден през 2026 г. Това е критично важно на фона на нарастващия износ на втечнен природен газ и увеличеното вътрешно търсене от големи изчислителни центрове. Паралелно с това слънчевата енергия се очертава като секторът с най-бърз растеж, като се прогнозира увеличение на производството с над 20% в периода 2026-2027 г. след въвеждането в експлоатация на почти 70 гигавата нови мощности.

Въпреки това енергийната политика на новата американска администрация ясно дава приоритет на електроенергията от природен газ и въглища пред възобновяемите източници. Аргументът е необходимостта от бързо и надеждно задоволяване на растящото търсене от центровете за данни и системите за изкуствен интелект. Министерството на енергетиката вече създаде фонд от 625 милиона долара за модернизация и възстановяване на стари въглищни електроцентрали, а плановете за закриване на подобни мощности все по-често се отлагат.

В същото време интересът към възобновяемата енергия отслабва заради нови регулаторни и финансови ограничения. Въвеждането на високи мита за вятърни и соларни проекти с китайски компоненти, заедно със загубата на данъчни облекчения, може да доведе до нереализирането на хиляди "чисти" енергийни проекти. Анализатори предупреждават, че допълнителните разходи ще бъдат прехвърлени към крайните потребители и в дългосрочен план това може да увеличи годишните сметки за електроенергия на американците с милиарди долари.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.