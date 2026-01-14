Социалната мрежа "Екс" отново е достъпна във Венецуела, след като беше блокирана в продължение на повече от година от сваления с американска военна операция на 3 януари президент Николас Мадуро, предаде Франс прес.

Мадуро участваше в разгорещени онлайн разговори със собственика на платформата Илон Мъск през 2024 г. по повод оспорваната си изборна победа, припомня АФП. Тогава министри, депутати и служители незабавно прекратиха използването на мрежата, която преди това беше основният информационен канал на страната, и преминаха към приложението "Телеграм", отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Достъпът във Венецуела до "Екс" беше възстановен снощи при някои мобилни оператори, въпреки че при други остана блокиран.

"Възстановяваме контакта чрез този канал ("Екс" - бел. ред.). Нека останем единни, да се движим към икономическа стабилност, социална справедливост и държава на хората, каквато заслужаваме!", гласи публикация на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е вицепрезидент на Мадуро.

Има ли потенциал за съпротива ПВО системата на Венецуела при атака от САЩ
В личните данни в профила си тя е написала "Временен президент на Боливарска република Венецуела. Редом до президента Николас Мадуро по пътя на Боливар и Чавес", обръща внимание Франс прес.

Послание в платформата на Мъск изпрати и министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо, смятан за втория човек във властта и един от най-радикалните ѝ лидери, акцентира АФП.

"Минавам оттук, за да изпратя голяма прегръдка на братята и сестрите от Венецуела и света, които следят отблизо ситуацията в нашата страна", написа в профила си в "Екс" Кабельо.

