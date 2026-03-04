На сцената на Мобилния конгрес в Барселона SpaceX обяви официално Starlink Mobile - новото име на услугата Direct to Cell, която осигурява директна връзка между смартфони и нискоорбитални спътници. Компанията позиционира решението не като конкурент, а като допълнение към традиционните мобилни оператори, с амбиция да предложи най-широкото 4G покритие в света чрез космическа инфраструктура.

Още по темата

Първото поколение на системата разчита на около 650 спътника и вече обслужва милиони потребители чрез партньорства с оператори като T-Mobile, Rogers и KDDI. По данни на компанията над 16 милиона уникални устройства са се свързвали към мрежата, а до края на 2026 г. се очаква броят на абонатите да достигне 25 милиона. В момента услугата позволява текстови съобщения, видеоразговори и базова работа на приложения при липса на наземно покритие със скорости около 4 Mbps.

Истинският скок обаче се очаква с второто поколение спътници, които ще бъдат изведени в орбита с ракетата Starship. С всяко изстрелване ще могат да се добавят над 50 нови апарата, а целта е в рамките на шест месеца да бъде изградена групировка от приблизително 1200 спътника за непрекъснато глобално покритие. В по-дългосрочен план плановете включват разширяване до 15 000 апарата. Новата архитектура ще позволи пикови скорости до 150 Mbps, благодарение на петкратно по-големи антени и четирикратно по-висока пропускателна способност на лъча.

Илон Мъск първоначално намекваше за директна конкуренция с мобилните оператори, но настоящата стратегия ясно подчертава хибридния модел. Спътниковата връзка не може да осигури същата гъстота на трафика като наземните клетки, но има ключова роля в райони без покритие или при претоварени мрежи. Преименуването на услугата донесе и известно объркване, тъй като партньорите я промотират под различни търговски имена, но общата цел остава една - смартфонът да има сигнал практически навсякъде на планетата.

Сигналът на Starlink ще е достъпен и за смартфони
Виж още Сигналът на Starlink ще е достъпен и за смартфони

ИЗБРАНО
Кувейтски пилот на изтребител F/A-18 е свалил с приятелски огън трите американски F-15 Днес
Кувейтски пилот на изтребител F/A-18 е свалил с приятелски огън трите американски F-15
40935
Smart Living за заети хора: Лесни стъпки към активен живот и пълноценно хранене Лайф
Smart Living за заети хора: Лесни стъпки към активен живот и пълноценно хранене
7547
Малена Замфирова е с множество фрактури след удар от пиян турист Корнер
Малена Замфирова е с множество фрактури след удар от пиян турист
26784
Нови жилища в София на цени, стартиращи от 1500 €/м² с ДДС Бизнес
Нови жилища в София на цени, стартиращи от 1500 €/м² с ДДС
9245
SILVER COURT празнува жената като стихия в специална арт колаборация със Захари Карабашлиев и Дамян Дамянов Impressio
SILVER COURT празнува жената като стихия в специална арт колаборация със Захари Карабашлиев и Дамян ...
6108
Как войната в Иран променя пътуванията по света? Trip
Как войната в Иран променя пътуванията по света?
2335
Вкусно мартенско вдъхновение - как да разнообразите постите с една бърза и практична рецепта Вкусотии
Вкусно мартенско вдъхновение - как да разнообразите постите с една бърза и практична рецепта
6727
Ретроградният Уран през 2026: Как ще ни повлияе? Zodiac
Ретроградният Уран през 2026: Как ще ни повлияе?
1946
Съд нареди на Greenpeace да плати 345 млн. долара на американска нефтена компания Времето
Съд нареди на Greenpeace да плати 345 млн. долара на американска нефтена компания
809