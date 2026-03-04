Новата сателитна клетъчна услуга ще допълва наземните оператори и цели глобално покритие до края на 2027 година

378 Снимка: iStock by Getty Images

На сцената на Мобилния конгрес в Барселона SpaceX обяви официално Starlink Mobile - новото име на услугата Direct to Cell, която осигурява директна връзка между смартфони и нискоорбитални спътници. Компанията позиционира решението не като конкурент, а като допълнение към традиционните мобилни оператори, с амбиция да предложи най-широкото 4G покритие в света чрез космическа инфраструктура.

Първото поколение на системата разчита на около 650 спътника и вече обслужва милиони потребители чрез партньорства с оператори като T-Mobile, Rogers и KDDI. По данни на компанията над 16 милиона уникални устройства са се свързвали към мрежата, а до края на 2026 г. се очаква броят на абонатите да достигне 25 милиона. В момента услугата позволява текстови съобщения, видеоразговори и базова работа на приложения при липса на наземно покритие със скорости около 4 Mbps.

Истинският скок обаче се очаква с второто поколение спътници, които ще бъдат изведени в орбита с ракетата Starship. С всяко изстрелване ще могат да се добавят над 50 нови апарата, а целта е в рамките на шест месеца да бъде изградена групировка от приблизително 1200 спътника за непрекъснато глобално покритие. В по-дългосрочен план плановете включват разширяване до 15 000 апарата. Новата архитектура ще позволи пикови скорости до 150 Mbps, благодарение на петкратно по-големи антени и четирикратно по-висока пропускателна способност на лъча.

Илон Мъск първоначално намекваше за директна конкуренция с мобилните оператори, но настоящата стратегия ясно подчертава хибридния модел. Спътниковата връзка не може да осигури същата гъстота на трафика като наземните клетки, но има ключова роля в райони без покритие или при претоварени мрежи. Преименуването на услугата донесе и известно объркване, тъй като партньорите я промотират под различни търговски имена, но общата цел остава една - смартфонът да има сигнал практически навсякъде на планетата.

