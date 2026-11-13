7334 Снимка: АП/БТА

Десетки хиляди потребители се оплакаха, че не могат да получат достъп до електронната си поща заради мащабен срив на услугата "Аутлук" /Outlook/ на американската компания "Майкрософт". Компанията заяви, че работи "неуморно" за отстраняването на проблема, предадоха световните агенции.

Първоначално технологичният гигант съобщи, че разследва сигнали за прекъсване на услугите в Северна и Южна Америка. По-късно уточни, че е потвърдил възможността проблемът да засегне достъпа до услугите на "Майкрософт 365" за потребители във всички региони на света.

Според сайта за проследяване на технически сривове "Даундетектор" проблемът е засегнал продуктите на "Майкрософт" в 74 държави и територии - в цяла Америка, както и в отделни райони на Европа, Азия и Африка, предаде БТА.

"Неуморно проучваме всички възможности за ограничаване на въздействието върху потребителите", заяви "Майкрософт" в социалната мрежа Екс.

"Спряхме всички внедрявания на актуализации, пренасочваме допълнителна част от натоварването от засегнатата инфраструктура и рестартираме засегнатите сървъри, за да възстановим работата им", добави компанията. "Майкрософт 365" е услуга, която обединява приложения като "Аутлук" и "Тиймс".

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Сривът наруши и работата на някои функции на асистентите с изкуствен интелект, които се свързват с акаунтите на "Майкрософт", за да четат електронни писма или да проверяват графици и календари.

Освен "Копилот" - асистента с изкуствен интелект на "Майкрософт" - засегнати бяха и "Клод" и "ЧатДжиПиТи". Компаниите "Антропик" и "ОупънЕйАй", които разработват тези асистенти, съобщиха, че техните системи вече нямат достъп до услугите на "Майкрософт 365".

В САЩ около 130 000 потребители са съобщили за проблеми с "Аутлук", според данните на "Даундетектор".

В съобщение, публикувано малко след 18 ч. местно време, "Майкрософт" заяви, че наблюдава "частично възстановяване на услугата" и добави, че се опитва да пренасочи потребителския трафик към сървъри, които не са засегнати от проблема. Но впоследствие компанията каза, че предприетите мерки не функционират, както е било предвидено.

Сривът наруши комуникациите на редица обществени институции.

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