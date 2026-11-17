Потребители съобщават за затруднения с iCloud, App Store и Apple Pay, както и с активирането на нови iPhone. Компанията е отчела отделни технически проблеми, но мащабът на прекъсването остава неясен

11151 Снимка: AP/БТА

Потребители по целия свят съобщават за проблеми с редица услуги на американския технологичен гигант Apple, сред които облачната платформа iCloud, магазинът за приложения App Store и системата за разплащания Apple Pay. Сигнали за затруднения има и от България, показват данните на платформата за проследяване на прекъсвания Downdetector.

За предполагаемото мащабно прекъсване първо съобщи специализираното технологично издание 9to5Mac. Според него потребители на iPhone и компютри Mac неочаквано са били изключвани от профилите си в iCloud, след което не са успявали да влязат отново заради грешки при удостоверяването на самоличността.

Други потребители се оплакват, че App Store не се зарежда или не позволява изтеглянето на приложения. Съобщава се и за проблеми с Apple Music, Apple Support и активирането на нови устройства iPhone.

Затрудненията засягат и разработчиците на приложения. По информация на 9to5Mac част от тях не могат да получат достъп до App Store Connect - платформата, чрез която публикуват и управляват приложенията си в магазина на Apple.

Според технологичното издание MacRumors проблемите са свързани предимно с достъпа до потребителските профили на Apple. Сайтът отбелязва, че в социалните мрежи има множество съобщения за неуспешно влизане в акаунти, както и за затруднения при използването на Apple Pay и Apple Music.

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Платформата Downdetector е регистрирала рязко увеличение на сигналите за неизправности в няколко услуги на компанията. Данните ѝ обаче се основават на потребителски съобщения и сами по себе си не доказват, че всички посочени системи са били недостъпни.

По информация на Tom's Guide сред най-рано засегнатите услуги е Apple Pay. Изданието съобщава, че сигналите за проблеми с разплащанията са достигнали около 2000 за кратък период. Увеличение на оплакванията е отчетено и за iCloud, Apple Business Manager и услугата за влизане в приложения чрез Apple профил.

Американският вестник "Ню Йорк пост" също съобщава за хиляди оплаквания, като посочва, че затруднения са регистрирани не само в САЩ, но и в други държави, сред които Бразилия, Гърция и Латвия.

Сигнали има и от България. Според данните на Downdetector български потребители са съобщили за проблеми с Apple Pay, iCloud и App Store. Засега няма информация колко души у нас са били засегнати.

Въпреки многобройните оплаквания официалната страница на Apple за състоянието на услугите първоначално продължи да показва, че повечето системи работят нормално.

MacRumors съобщава, че компанията за кратко е отбелязала проблем с достъпа до Apple профилите, предупреждавайки, че услугата може да работи бавно или да е временно недостъпна. Впоследствие това предупреждение е изчезнало от страницата.

Отделно Apple е потвърдила технически проблем с покупките на абонаменти, продължил малко повече от три часа на 17 ноември. Според платформата StatusGator, която проследява официалните съобщения на технологичните компании, прекъсването е започнало в 08:47 ч. по Гринуич и е било отбелязано като отстранено в 12:02 ч.

Този потвърден проблем обаче не обяснява непременно всички потребителски сигнали за затруднения с iCloud, Apple Pay и останалите услуги.

Към момента няма официално обявена причина за по-широките нарушения в работата на платформите. Не е ясно и дали всички оплаквания са свързани с един технически проблем, или става дума за няколко отделни неизправности.

Случаят идва след поредица от технически затруднения в големи технологични и финансови системи през последните дни.

Както припомня 9to5Mac, през миналата седмица потребители на Microsoft Outlook се сблъскаха с широко разпространени проблеми при достъпа до услугата.

Ден по-рано техническа неизправност в американската банка JPMorgan Chase затрудни онлайн банкирането и доведе до забавяне на някои трансакции, включително такива, свързани с други финансови институции.

Засега няма данни за връзка между отделните инциденти.

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