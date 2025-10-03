Strava, една от най-популярните услуги за проследяване на спортна активност в света, предприе изненадваща и агресивна стъпка срещу Garmin - компания, с която си партнира повече от десетилетие. Делото, заведено в САЩ, обвинява Garmin в нарушаване на патенти, свързани с ключови функции като сегменти по маршрути и топлинни карти на активността. Ако съдът уважи иска, може да бъде наложена забрана за продажбата на едни от най-популярните фитнес часовници и велокомпютри на Garmin.

Според Strava, Garmin е нарушила не само патентни права, но и рамките на тяхното сътрудничество. Компанията твърди, че Garmin е използвала технологията за сегментиране и е разработила конкурентна функция за топлинни карти в рамките на своята екосистема Garmin Connect. Това поставя под въпрос дългогодишната интеграция между двете платформи, която досега позволяваше безпроблемно синхронизиране на данни от милиони спортисти по света.

Strava настоява, че финансово обезщетение не е достатъчно и иска съдът да спре продажбите на устройствата Garmin, предлагащи въпросните функции - сред тях са популярните модели Forerunner, Fenix, Epix и Edge. Това е сериозен риск за Garmin, тъй като именно тези устройства изграждат основата на бизнеса ѝ.

Макар искът да е изненадал мнозина в индустрията, Strava твърди, че дълго е опитвала да разреши проблема извън съда, но без успех. Представител на компанията подчерта пред The Verge, че Strava няма намерение да прекъсва достъпа на потребителите до синхронизацията със своята платформа, но очаква Garmin да прояви разбиране и да защити общността от милиони активни спортисти, за които това партньорство е от ключово значение.

Тепърва предстои съдебната битка да покаже дали Garmin ще успее да защити своите технологии или ще се изправи пред забрана, която би имала сериозно отражение върху пазара на спортни джаджи.

 

