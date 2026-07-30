Активист е обвинен в унищожаване на доказателства, след като предоставил парола за спешни случаи, изтрила съдържанието на неговия Google Pixel

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Прокуратурата в САЩ е повдигнала обвинение срещу активиста Семюъл Тюник на летището в Атланта за унищожаване на доказателства, съобщава АФП. По време на разпит от граничните органи той е посочил секретен код за спешни случаи, довел до пълно изтриване на съдържанието на смартфона му Google Pixel. Случаят е първият по рода си в страната, при който употребата на подобна функция за защита на данните води до наказателно преследване.

Семюъл Тюник е задържан от американските митнически и гранични служби на международното летище в Атланта след завръщане от чужбина. Властите предварително са го включили в списък за наблюдение поради връзки с движението срещу изграждането на полицейския тренировъчен център "Cop City".

По време на допълнителен разпит агентите са поискали отключване на мобилното устройство. Тюник е въвел парола за спешни случаи, заложена в специализираната операционна система GrapheneOS. Устройството се е рестартирало, а всички налични файлове и eSIM са били системно и невъзвратимо премахнати.

Адвокатите на Тюник посочват, че агентите не са му прочели правата и са пренебрегнали исканията му за правна защита. Властите са завели дело за умишлено унищожаване на имущество, подлежащо на изземване от правителството. Експерти по киберсигурност отбелязват, че случаят поставя прецедент за третиране на софтуера за поверителност като доказателство за престъпни намерения. Подобни полицейски акции бяха регистрирани и в Каталуния, където наличието на GrapheneOS върху смартфони Pixel се използваше от органите на реда като основание за разследване.

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