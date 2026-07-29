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Vivacom стартира нова, цялостна концепция за развитие на мениджърските умения, която обхваща всички ръководни нива в компанията. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на телекома да инвестира в развитието на своите хора и да изгражда лидерска култура, която подкрепя както служителите, така и устойчивия растеж на бизнеса.

Новата обучителна рамка създава ясна и последователна пътека за развитие на над 600 ръководители в организацията. Програмите са съобразени със спецификите на различните управленски роли и поставят акцент върху практическото приложение на знанията в реална бизнес среда.

Сред основните акценти е програмата Lead to Impact, насочена към средния и висшия мениджмънт. През 2026 г. тя включва обучения по управление на таланти и управление на промяната - две от най-важните теми пред съвременните лидери. Участниците преминават през интерактивни бизнес симулации, казуси и практически упражнения, които развиват умения за стратегическо мислене, вземане на решения, ангажиране на екипи и успешно управление на промени.

Паралелно с това Vivacom надгражда вътрешната програма "Ключови мениджърски умения" за новоназначени ръководители. Към досегашните два модула е добавен трети, който подпомага затвърждаването на наученото и прилагането му в ежедневната работа. Програмата развива ключови компетенции като комуникация, лидерство, управление на екипи, даване на обратна връзка и ефективно вземане на решения.

Част от новата концепция са и регулярни опреснителни обучения за мениджъри с по-дългогодишен опит. Така компанията гарантира постоянно надграждане на знанията и поддържане на високи лидерски стандарти във всички структури на организацията.

"Днес от мениджърите се очаква не само да постигат резултати, но и да развиват таланти, да изграждат доверие и да водят хората си през промяна. Затова създадохме цялостна концепция за развитие на лидерите, която предоставя практически инструменти за реални управленски ситуации", коментира Малина Чавдарова, главен директор "Управление на човешкия капитал" във Vivacom.

С новата програма компанията затвърждава убеждението си, че устойчивият бизнес се изгражда от устойчиви екипи и че инвестицията в развитието на хората е сред най-важните предпоставки за дългосрочен успех.

Снимка: Vivacom

Съдържание на: Vivacom
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