Клиентите не бива да бъдат принудени да избират между достъпни цени на билетите и надежден интернет на борда, за да поддържат връзка с хората, работата и важните моменти в живота си, заявяват от компанията

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Нискотарифният авиопревозвача "Уиз Еър" (Wizz Air) съобщи днес, че от идната година ще започне да предлага сателитен интернет на "Старлинк" (Starlink) във самолетите от своя флот, като по този начин ще стане първата европейска бюджетна авиокомпания, която въвежда услугата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Авиопревозвачът не даде подробности за финансовите условия на споразумението си със "Старлинк".

В продължение на години висококачествената интернет свързаност на борда се смяташе за луксозна услуга, предназначена основно за пътниците с по-скъпи билети, се посочва в прессъобщение на сайта на нискотарифната компания. "Уиз Еър" променя този подход, като избира "Старлинк", за да предостави най-модерните решения за свързаност в авиацията и в сегмента на ултранискотарифните авиокомпании.

"Ултранискотарифните пътувания винаги са били свързани с това да направят възможностите достъпни за повече хора", заяви Иън Малин, главен търговски директор на "Уиз Еър". "През 2027 г. пренасяме тази философия в космическата ера. Нашите клиенти не бива да бъдат принудени да избират между достъпни цени на билетите и надежден интернет на борда, за да поддържат връзка с хората, работата и важните моменти в живота си. Горди сме, че водим тази промяна в сътрудничество със "Старлинк" и предоставяме максимални ползи на пътниците на "Уиз Еър", добави той.

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Съобщението на "Уиз Еър" идва в момент, когато "СпейсЕкс" (SpaceX) - компанията майка на "Старлинк" - се подготвя за листване на борсата тази седмица.

Конкуренти от нискотарифния сегмент като "Райънеър" (Ryanair) и "ИзиДжет" (easyJet) предупредиха, че предлагането на интернет по време на полет чрез "Старлинк" е свързано със значителни разходи.

Главният изпълнителен директор на "Райънеър" Майкъл о"Лиъри изчисли, че използването на сателитен интернет от "Старлинк" може да струва на компанията до 250 милиона долара годишно, включително допълнителните разходи за гориво.

Междувременно "Старлинк" - най-големият оператор на сателитна мрежа в света - вече е сключил споразумения с няколко американски авиокомпании, сред които "Американ еърлайнс" (American Airlines), "Саутуест еърлйанс" (Southwest Airlines), "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) и "Аляска еърлайнс" (Alaska Airlines). Компанията си партнира и с авиопревозвачи за дълги разстояния като "Сингапур еърлайнс" (Singapore Airlines) и "Емирейтс" (Emirates).

"Уиз Еър" обяви през май, че очаква да излезе на нулева печалба или да отчете лек положителен финансов резултат за финансовата 2026 година, приключила на 31 март.

Компанията отчете ръст от 26 на сто на броя на пътниците през май и прогнозира силен растеж на приходите през летния сезон, тъй като сравнително по-ниските ѝ цени компенсират несигурността сред потребителите, свързана с войната в Иран. Пълните годишни резултати ще бъдат публикувани в четвъртък (11 юни).

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