Зукърбърг казва, че AI и agentic coding сплескват структурата в Meta, заменят екипи с топ инженери и движат ръст на инфраструктурните разходи и наемането

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг заяви, че изкуственият интелект вече позволява на един-единствен служител да поема задачи, които само преди година са изисквали цели екипи. В разговор с анализатори той уточни, че Meta Platforms целенасочено инвестира в "AI-native" инструменти, които повишават продуктивността на отделния инженер и водят до осезаемо "сплескване" на организационната структура, предава Kaldata.

Според него вече съществуват реални проекти, изпълнявани от един изключително силен специалист, вместо от десетки хора. Затова и новата стратегия на Meta не е насочена към масово разширяване на екипите, а към привличане на ограничен брой висококвалифицирани кадри, които да използват максимално възможностите на изкуствения интелект. Успоредно с това компанията планира да увеличи разходите за AI инфраструктура с между 60% и 87% още през тази година.

В основата на тази промяна стои и конкретен фактор, рязко повишение на продуктивността на инженерите през последните месеци, което в Meta пряко свързват с внедряването на т.нар. agentic coding, AI системи, които самостоятелно подпомагат писането, анализа и поддръжката на код. На практика един човек, подкрепян от интелигентни софтуерни агенти, вече може да поддържа проекти с мащаб, който доскоро е налагал работа на цял екип.

Интересното е, че въпреки очакванията за по-малки екипи, Meta продължава да наема. Финансовият директор на компанията подчертава, че пазарът на кадри остава силно конкурентен, а през последната година броят на служителите дори е нараснал с около 6%. Новите позиции са съсредоточени най-вече в области като монетизация, инфраструктура, вътрешни AI лаборатории и регулаторни дейности.

Случващото се в Meta обаче не е единичен пример. Още през 2024 г. главният изпълнителен директор на OpenAI, Sam Altman, прогнозира появата на компании с едва 10 служители и оценка от милиарди долари, както и на бизнеси, управлявани практически от един човек. По думите му именно изкуственият интелект прави подобни сценарии реалистични за първи път в историята на технологичната индустрия.

Паралелно с това все повече големи корпорации съкращават управленските си нива и преминават към по-"плоски" структури. Компании като Amazon и Intel вече ограничават броя на средните мениджъри, а в Google изпълнителният директор Sundar Pichai съобщи, че мениджърските и вицепрезидентските позиции са били намалени с около 10% в рамките на вътрешна програма за ефективност.

Тенденцията не се ограничава единствено до технологичния сектор. Търговски вериги като Walmart и Wayfair, както и финтех компании като Block Inc., вече пренасочват част от мениджърите към изцяло оперативни роли, с цел да ограничат бюрокрацията и да ускорят процесите.

Зукърбърг е категоричен, че към момента най-голямото ограничение пред тази трансформация не са хората, а изчислителните ресурси. Търсенето на изчислителна мощ в компанията расте по-бързо от възможностите за изграждане на нова инфраструктура. Въпреки това той посочи, че 2026 г. ще бъде годината, в която изкуственият интелект ще започне "драматично да променя начина, по който работим", а фокусът на Meta ще бъде да се превърне в най-доброто място за хора, които искат да постигат максимално голямо индивидуално въздействие.

