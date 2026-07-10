Експериментът може да подпомогне производството на тъкани за трансплантация в орбита

170 Снимка: NASA/AP/БТА

Биотехнологична компания от САЩ съобщава, че успешно е използвала своя 3D биопринтер на борда на Международната космическа станция (МКС) за "производството на структури, съдържащи човешки чернодробни, бъбречни и хрущялни клетки", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според компанията това постижение в крайна сметка може да подпомогне производството на тъкани за трансплантация в орбита.

Базираната в Сан Диего Auxilium Biotechnologies съобщава, че наскоро приключилата мисия е първият случай, в който тъкани от черен дроб и бъбрек са били отпечатана в космоса с биопринтер. Експериментът е направен с клетки, предоставени от изследователи от университета "Уейк Форест", според съоснователя на компанията Джейкъб Кофлер от Калифорнийския университет в Сан Диего.

Експериментите са се фокусирали върху препятствие, което е представлявало предизвикателство за специалистите по тъканно инженерство на Земята: контролирането на прецизното разпределение на клетките в рамките на триизмерна структура.

Ако определени видове клетки се струпват на неподходящи места или са разпределени неравномерно - като боровинки, които потъват на дъното на тестото за мъфини, тъканта може да не функционира правилно.

В органите клетките са подредени на строго определени места.

Учените на Земята обаче все още не са открили метод, който да позволява на изследователите напълно да контролират местоположението на клетките, отбелязва Кофлер. Това обаче става възможно в условията на микрогравитация, допълва той.

Компания Auxilium Biotechnologies изпраща своя 3D биопринтер на МКС през 2024 г. Първоначалната й цел е да усъвършенства имплантите си за възстановяване на нерви. Компанията провежда клинични изпитвания с различни версии на тези импланти.

Желанието на Auxilium Biotechnologies е да може да разпредели частиците, съдържащи лекарството, равномерно в тези импланти, така че възстановяващите се нерви да бъдат постоянно изложени на съединения, които стимулират заздравяването.

Тъй като частиците с лекарството потъват под въздействието на гравитацията, компанията се обръща към орбиталната станция, където микрогравитацията би позволила по-равномерно разпределение и разполагане.

По време на последната мисия Auxilium Biotechnologies изпраща на МКС биомастила, които ще разширят възможностите й за "печат" на тъкани.

Наблюдавайки от Земята чрез камерите на космическата станция, екипът на Кофлер успява да подава нови инструкции към принтера, когато това е било необходимо.

Тъканите на черния дроб и бъбреците, създадени на МКС, са изпратени обратно на Земята и понастоящем се анализират.

"Равномерното разпределение на клетките, постигнато на борда на космическата станция, насочва към реални възможности за производство на медицински устройства и тъкани в космоса", казва д-р Антъни Атала от Института за регенеративна медицина "Уейк Форест", чийто екип е предоставил чернодробните и бъбречните клетки.

Отпечатаните структури не са функциониращи органи. Преди учените да се опитат да създадат цели заместващи органи чрез биопечат, се очаква, че тази област ще се съсредоточи върху по-малки тъканни пластири, които биха могли да подпомогнат възстановяването на увредени органи, като например черния дроб, отбелязва Джейкъб Кофлер.

Работата подчертава и нарастващия интерес към търговското производство в космоса, тъй като НАСА се подготвя за евентуалното извеждане от експлоатация на МКС. Auxilium Biotechnologies е подписала споразумения с компании, разработващи търговски космически станции и други орбитални платформи, предназначени да я наследят, допълва Кофлер.

Медицинските продукти, произведени в космоса, все още са на години разстояние от клинично приложение. Регулаторните процедури едва сега започват да придобиват форма, продължава той.

"Ще отнеме няколко години, докато стигнем до клинично приложение. Важното е обаче да започнем да изграждаме тази рамка още сега", казва Джейкъб Кофлер.

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