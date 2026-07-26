Това ще се случи около 09:35 ч. българско време и заради дневната светлина няма да можем да видим неголемия облак прах, който ще се вдигне при удара, заяви

15337 Снимка: AP/БТА

Последната степен от ракета "Фалкон 9" на компанията "Спейс Екс" ще падне в района на лунния кратер Айнщайн на 5 август, съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ), цитиран от БТА.

Теглото на отломката е около четири тона.

Това ще се случи около 09:35 ч. българско време и заради дневната светлина няма да можем да видим неголемия облак прах, който ще се вдигне при удара, допълни той.

Този прах после бързо ще се отсее върху лунната повърхност, тъй като там няма въздух, който да го задържи и разнася. По принцип наблюдението на такова явление може да се извърши с телескоп при голямо увеличение, обясни още Маркишки. Той е автор на справочника "Гид на любителя астроном" на катедра "Астрономия" на СУ, вече издаден и като книга, и съветва любителите астрономи за провеждане на наблюдения.

Ракетата "Фалкон 9" започна пътуването си през януари 2025 г., когато успешно изстреля два частни роботизирани модула за кацане към Луната.

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Преди събитието Луната ще изгрее на 4 август в 23:11 ч. за София със 64% осветен диск - малко преди фаза последна четвърт. На 5 август Слънцето ще изгрее в 06:22 ч. за София. Около 09:35 ч. - моментът на падането на ракетната отломка, Луната ще бъде на височина 41.5° в посока югозапад-запад, с 59% осветен диск, каза Пенчо Маркишки.

Събитието ще може да се наблюдава при подходящи условия (на фона на тъмно небе) от Северна и Южна Америка - след изгрева на Луната, допълни той.

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