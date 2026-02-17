Какво означава на практика Актът за изкуствения интелект за една компания? Дали е просто още един регламент или стратегически инструмент, който може да даде конкурентно предимство? И как бизнесът да бъде подготвен за свят, в който AI системите се променят буквално за дни?

Институт GATE организира първото у нас обучение, посветено на Акта за изкуствения интелект на ЕС. Събитието се проведе в партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България и събра на едно място мениджъри, предприемачи, юристи, експерти по иновации и технологии.

Модератор на дискусията беше д-р Ирена Георгиева от Правната група на Съвета на жените в бизнеса в България. Именно този диалогичен формат позволи на участниците да обсъдят конкретни казуси и практически сценарии от своята работа, свързани с регламента.

Присъстващите се запознаха с пет ключови аспекта на Акта за изкуствения интелект: дефиницията на изкуствен интелект в регламента, приложния му обхват, категориите риск, правата и задълженията при използване на модели с общо предназначение и мерките в подкрепа на иновациите, включително регулаторните лаборатории и тестването в реални условия.

Особен интерес предизвика темата за т.нар. AI агенти - оркестрирани езикови модели, които действат съвместно и могат да променят поведението си в рамките на дни.

"Системата, която внедрявате в понеделник, може да не е системата, която работи в петък", подчерта лекторът Иво Емануилов, ръководител на Лабораторията за експериментална регулация към институт GATE.

Европа говори за бъдещето на AI на международния форум "Up To GATE 2025"
Това има пряко значение за бизнеса: съответствието не е еднократна проверка, а непрекъснат процес. Участниците обсъдиха как организациите могат да изградят вътрешни механизми за наблюдение, адаптация и управление на риска през целия жизнен цикъл на AI системите - от проектирането и внедряването до актуализациите и реалната им употреба.

Беше засегнат и въпросът доколко поставянето на AI системите в рамката за безопасност на стоките отразява реалността на софтуерната разработка - процес, който е значително по-бърз и по-динамичен от този при физическите продукти. Именно тук се очерта една от ключовите ползи за участниците: по-дълбоко разбиране на регулаторната логика и способност да я прилагат гъвкаво в контекста на собствените си технологични решения.

Обучението открои и активната роля на Лабораторията за експериментална регулация като мост между право, технологии и иновации. Тя предлага разработване на практически инструменти и методологии за съответствие, тества регулаторни подходи в реална среда и подпомага публични институции и бизнес организации при прилагането на новите изисквания.

Този експериментален и интердисциплинарен подход позволява на компаниите да преминат отвъд формалното спазване на закона и да превърнат регулацията в управленски инструмент за по-добро управление на риска, за по-високо доверие от страна на клиенти и партньори и за устойчиво позициониране на европейския пазар.

Обучението показа, че Актът за изкуствения интелект може да бъде разглеждан не само като нормативно задължение, но и като възможност за изграждане на доверие, за намаляване на правния и репутационния риск, за по-структурирано и отговорно внедряване на иновации и за стратегическо лидерство в ерата на AI.

В свят, в който технологиите се развиват по-бързо от законодателството, информираността, адаптивността и експертната подготовка са ключови. С това първо обучение институт GATE затвърди ролята си като платформа за задълбочен и практико-ориентиран разговор за бъдещето на изкуствения интелект - там, където регулацията не е бариера, а инструмент за устойчиво развитие и растеж. 

