Древният антарктически лед разкрива нова, много по-сложна картина на климатичната история на Земята.

Съвременните изследвания показват, че през последните 3 милиона години нашата планета не се е охлаждала толкова просто, колкото се смяташе досега, и този процес не може да се обясни единствено с промените в концентрациите на парникови газове.

Фокусът е върху проби от изключително стар лед, открити в района на Алън Хилс в Източна Антарктика. Именно тук вътрешните слоеве на ледената покривка се доближават до повърхността поради движението на леда, създавайки уникален "прозорец в миналото".

Тези проби съдържат малки въздушни мехурчета, които буквално са запазили земната атмосфера от преди милиони години. Благодарение на това учените успяха да реконструират както състава на древната атмосфера, така и температурата на океаните.

Резултатите от изследването, публикувано в Nature, показват, че през последните 3 милиона години средната температура на световните океани е намаляла с около 2–2,5 °C. Интересното тук е, че това охлаждане е станало неравномерно: дълбоките слоеве на океана са започнали да губят топлина по-рано, докато повърхностните води са се охлаждали постепенно и за по-дълго време. Тази разлика показва сложните промени в океанската циркулация и преразпределението на топлината между техните слоеве.

Още по-изненадващи са се оказали откритията за парниковите газове. Анализът на въздуха от ледените мехурчета показва, че нивата на въглероден диоксид в атмосферата са останали относително стабилни през този период — под 300 части на милион.

Преди около 2,7 милиона години те са били около 250 ppm и са спаднали само с няколко десетки части на милион през следващите милион години. Метанът също е останал почти непроменен, пише в публикация на сайта "Kaldata".

Тези резултати оспорват схващането, че дългосрочното глобално захлаждане е причинено единствено от намаляване на концентрациите на парникови газове. Ясно е, че и други фактори са играли роля в този процес: промени в албедото на Земята (т.е. способността ѝ да отразява слънчевата светлина), разширяване на ледените покривки, трансформации на растителността и преструктуриране на океанските течения.

От особено значение е, че голяма част от захлаждането е станало преди около 3 и 2 милиона години, когато в Северното полукълбо са започнали да се образуват големи ледени покривки. Това показва тясна връзка между атмосферните процеси, океаните и ледниците, които заедно оформят климатичната система на планетата.

Изследването, част от международна програма за изучаване на най-стария лед, координирана от учени от Университета на щата Орегон с участието на Принстънския университет и други институции, използва съотношението на инертните газове в ледените мехурчета, за да оцени температурите на океана – метод, който предоставя по-глобална картина от традиционните подходи.

Днес нивата на парникови газове са доста над историческите, като концентрациите на CO₂ надвишават 400 ppm, а нивата на метан са почти четири пъти по-високи, отколкото в древността, което подчертава колко различно е съвременното изменение на климата от естествените процеси в миналото.

Но новите данни повдигат още повече въпроси. Учените вече са открили и работят по анализа на още по-стари ледени слоеве – на възраст до 6 милиона години – които биха могли да предоставят още по-задълбочена информация относно климатичната история на Земята и да помогнат за оформянето на условията, довели до съвременния свят.

Така антарктическият лед се превръща не просто в архив на миналото, а в ключ към разбирането на бъдещето на климата. Той показва, че климатичната система на Земята е много по-сложна, отколкото се смяташе досега, и че дори малки промени в нейните елементи могат да имат глобални последици.

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
