Според Льоб и неговите колеги орбитата на "Фобос 1" след последните маневри може да е близка до тази на 1998 KY26

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Обектът 1998 KY26, към който се насочва японската космическа сонда Hayabusa2, може да не е астероид, а останка от съветската космическа програма. Това твърди ново научно изследване, което все още не е преминало независима научна проверка.

Hayabusa2 вече завърши една от най-успешните астероидни мисии в историята, след като достигна астероида Рюгу и върна проби на Земята. Следващата ѝ цел е 1998 KY26 - малък и бързо въртящ се обект, до който сондата трябва да достигне през юли 2031 г.

Част от учените смятат, че 1998 KY26 може да принадлежи към нов клас космически обекти, известни като "тъмни комети". Те се държат по различен начин от обикновените астероиди и показват характеристики, типични за кометите, без да образуват видима опашка.

Астрономът от Харвардския университет Ави Льоб обаче предлага алтернативно обяснение. Според него обектът може да е изгубената съветска сонда "Фобос 1", изстреляна към Марс през 1988 г.

Мисията е прекратена само два месеца след старта, след като грешка в изпратена команда изключва ключови системи на апарата. По-късно става ясно, че проблемът е причинен от липсващ тире в командния код.

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Според Льоб и неговите колеги орбитата на "Фобос 1" след последните маневри може да е близка до тази на 1998 KY26. Изследователите твърдят, че двата обекта имат сходни орбитални параметри, размери и удължена форма.

Хипотезата остава спорна и засега няма преки доказателства в нейна подкрепа. Самият Льоб признава, че огромните разстояния в Космоса правят подобни заключения трудни.

Ученият смята, че бъдещите наблюдения на Hayabusa2 могат окончателно да разрешат загадката. Ако се окаже, че обектът е с изкуствен произход, това би подкрепило и друга негова противоречива теория - че междузвездният посетител Оумуамуа може също да е бил технологичен обект, а не естествено космическо тяло.

До пристигането на Hayabusa2 през 2031 г. учените ще продължат да анализират орбитата и характеристиките на 1998 KY26. Именно наблюденията от близко разстояние се очаква да дадат окончателен отговор дали става дума за необичаен астероид или за изгубен артефакт от ранната космическа ера.

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